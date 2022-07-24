Üsküdar'daki "Define avı" iddialarıyla ilgili açıklama:

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, "Çengelköy'den Kuzguncuk'a Uzanan Define Avı" başlıklı haberlere konu olan su kanalının zemininde yeni tarihlerde açılmış bir çukur tespit edildiğini ancak alanda herhangi bir taşınır kültür varlığına rastlanmadığını açıkladı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, basında yer alan "Çengelköy'den Kuzguncuk'a Uzanan Define Avı" başlıklı haberdeki görüntü ve iddialar nedeniyle Müdürlük personeli ve ilgili kurum temsilcileriyle yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde Üsküdar ilçemiz Kandilli Mahallesi Ömürtepe Yokuşu Sokağı ile Kandilli-Göksu Caddesi arasında Geç Osmanlı/Erken Cumhuriyet dönemlerine ait taş örgü su kanalı bulunmaktadır. Kanal zemininde yeni tarihlerde açılmış 1,50 santim derinlik ve 2 metre çapında bir çukur tespit edilmiş ancak alanda herhangi bir taşınır kültür varlığına rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili araştırmalar devam etmektedir."

