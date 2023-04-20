Üslup nasıl yazılır, üslup yazımı nasıl olmalıdır? Üslup mu üslüp mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yabancı kökenli birçok sözcüğün Türkçede de yaygın olarak kullanıldığı bilinir. Farklı dillerden Türkçeye ödünçlenen bu sözcüklerin doğru yazılışları ise kimi durumlarda karıştırılabilir. Bu gibi durumlarda güvenilir kaynak olan TDK’ye başvurulmalıdır. Kökeni yabancı olan üslup sözcüğünün doğru yazılışı da TDK üzerinden araştırılabilir. Ancak bu isim sözcüğünün doğru yazılışının tam olarak kavranabilmesi için cümle içerisindeki kullanımlarına da göz atılabilir.

Üslup nasıl yazılır?

Bir sözcüğün doğru yazılışının merak edilmesini etkileyen belli başlı faktörler vardır. Yabancı kökenli sözcüklerde ise bu durum, genellikle kelimeyi oluşturan harflerin birbiri ile karıştırılması ile ilişkilidir. Üslup doğru yazılışının Türkçe dili konuşucuları tarafından yaygın olarak unutulması ya da karıştırılması da buna örnektir. İsim türündeki bir sözcük olan üslup sesletilirken “l” sesi ince okunur. Bununla birlikte üslup sözcüğü yazılırken bu kelimenin ikinci sesleminde ü harfinin mi yoksa u sesinin mi kullanıldığı da karıştırılabilir. TDK güncel çevrim içi sözlüğü kaynak alındığı zaman “Üslup mu üslüp mü?” sorusuna şu cevabı verebiliriz:

Üslup (Doğru kullanım)

Üslüp (Yanlış kullanım)

Üslup yazımı ile ilgili örnek cümleler

Üslup TDK sözlüğüne göre 3 farklı anlam dâhilinde kullanılabilinir. Üslup doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler