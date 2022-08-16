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Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor

16.08.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Doğukan Demirceylan yarı finale yükseldi

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın beşinci gününde,Türkiye'yi kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcu temsil etti.

Cengizhan Akçimen Ukraynalı rakibi Artemenko Serhii, Ahmetcan İmre İskoç rakibi Jacob Naismith, Batu Baş Ermeni rakibi Hayk Ghahramanyan, Doğukan Demirceylan ise Hırvat rakibi Sime Vuletec ile karşılaştı.

Müsabakalar sonunda rakibini yenen milli sporcu Demirceylan yarı finale yükseldi.

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