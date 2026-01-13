Galatasaray İstanbul'a getirdi! Fenerbahçe imza attırıyor! Can Armando Güner bombası

Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği ve süreci tamamlamak için İstanbul'a çağırdığı Can Armando Güner de sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulübü Mönchengladbach'ın baskısı ve oyuncuyu şikâyet etme ihtimali nedeniyle Can İstanbul’dan ayrılırken, menajeri ise Fenerbahçe'nin daveti üzerine görüşme gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE GİRDİ ARAYA!

Fenerbahçe, Can Armando Güner’in temsilcisiyle bir araya geldi ve kulübün oyuncuya yönelik planlamasını anlattı. Temsilcisi, Can Armando ve ailesiyle görüşerek Fenerbahçe’ye geri dönüş yapacak. Olumlu bir yanıt gelmesi halinde, Fenerbahçe resmi teklif yapacak. Transfer gerçekleşirse Can Armando Güner'in Fenerbahçe'ye maliyeti, 266 bin euro civarı olacak.

"GALATASARAY OYUNCU İLE ANLAŞTI!"

TV 100 ekranlarında 'Kale Arkası' programında konuşan gazeteci Haluk Yükreli, "Can Armando Güner’in menajeriyle konuştum. Şunu net söylemek istiyorum; Galatasaray ile oyuncu anlaştı!

Can Armando Güner ve Okan Buruk, USG maçı sonrası Kemerburgaz Tesisleri’nde 1,5 saat görüştü. Okan Buruk, oyuncuya onunla ilgili planlarını, biçtiği rolü ve gelişimi için Galatasaray’ın planlarını anlattı.

Eğer Galatasaray oyuncuyu sezon sonunda alırsa 166.000 Euro yetiştirme bedeli ödeyerek alacak. Ara transfer mi, sezon sonu mu 1-2 gün içinde kesinleşecek. Kesin olan tek şey var, oyuncu Galatasaray ile anlaştı." ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE'Yİ SEÇME İHTİMALİ BULUNUYOR...

Daha önce Almanya U15, U16 ve U17 millî takımlarında oynayan hücum oyuncusu, güncel tercihini Arjantin U17 millî takımı yönünde kullandı. Almanya, Türkiye ve Arjantin millî takımlarında oynama hakkı bulunan genç oyuncunun transferin ardından Türk milli takımını seçmesi bekleniyor.