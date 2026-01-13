MAGAZİN

Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımına gelen tepkilere kızdı! Sert çıktı

İran'da hayat pahalılığına tepki olarak sokağa dökülen binlerce kişi protesto gösterisi başlatmıştı. Günlerdir süren protestolara dair Mahsun Kırmızıgül de bir paylaşım yaptı. Şarkıcı gelen tepkiler sonrasında ise isyan etti.

İran'da hayat pahalılığına tepki olarak 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar günlerdir sürüyor. İran'da şiddetli protestolarda ölü sayısı artarken ülkede internet erişimine kesinti uygulanmaya devam ediyor. Yaşananlara dair sosyal medyada da ünlü isimlerden paylaşımlar geldi.

Mahsun Kırmızıgül de bu konuda sessiz kalmadı. Şarkıcı paylaşımında "Ben İran halkını seviyorum. Korkmadan, baskı altında kalmadan, yoksullukla boğuşmadan, hayatlarına kendilerinin karar verdiği bir ülkede yaşamalarını istiyorum. Şeriatı esas alıp Allah’ın adını kullanarak insanlara zulmetmek yanlıştır. Allah adına ceza vermek ise insanın haddini aşmasıdır" dedi.

"ARTIK ESKİ MAHSUN YOK"

Ancak bu paylaşıma beklemediği kadar tepki aldı. Mahsun Kırmızıgül gelen tepkilerden sonra ise sinirlendi ve şu sözlerle isyan etti:

"İran’la ilgili yaptığım paylaşımdan dolayı bazı haysiyetsizler yine utanmadan, arlanmadan yazmış. 'Amerika yazdırıyor', 'İsrail yazdırıyor' diye. Yetmemiş, bir de akıllarınca “Filistin’le ilgili hiç yazmamış” demişler. Filistin’le ilgili ne yazdığım da, nerede durduğum da ortada. Bize laf edeceğinize, Bu ülkede Filistin deyip, Gazze deyip; arka planda Amerika’nın ve İsrail’in çıkarlarına hizmet edenlere bakın.

Ben sloganla konuşmam, duruşla konuşurum. Acıyı vitrin malzemesi yapmam. Mazlumu kullanmam. Zulüm neredeyse oraya üzülürüm. İran’da da, Filistin’de de, Suriye’de de ezilen kim varsa diline, dinine, milletine, rengine bakmadan ona üzülürüm. Benim vicdanım ve merhametim annemden bana kaldı. Siz o kinle, nefretle, yalanla ve riyayla dolu yüreklerinize bakın. Şunu da bilin: Artık her şeye susan eski Mahsun yok. İftira atmayı seçerseniz, bunun bedelini mahkemelerde ödersiniz."

