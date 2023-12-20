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  4. Üst üste yapılan açıklamalar sonrası, Ankaragücü'nden de bir paylaşım geldi!

Üst üste yapılan açıklamalar sonrası, Ankaragücü'nden de bir paylaşım geldi!

20.12.2023 14:45 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Basın sözcüsü Hüseyin Aytekin, yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'in açıklamarını eleştirirken, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun olayların içine çekilmeye çalışıldığını söyledi. İşte detaylar...

Başkent ekibi MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, teknik direktörleri Emre Belözoğlu'nun Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olayların içerisine çekilmeye çalışıldığını belirtti.

"ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ"

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Aytekin, yaptığı yazılı açıklamada, Çaykur Rizespor karşılaşması sonunda yaşanan olayların adli yargı ve Türkiye Futbol Federasyonunun kurulları tarafından incelendiğini hatırlatarak, "Sorumlular ile ilgili gerekli sevkler yapılmış olup, PFDK tarafından karar verilmiştir. PFDK kararları için kulübümüz tarafından Tahkim Kuruluna itiraz hakkı kullanılacaktır. MKE Ankaragücü Kulübü olarak yaşanan olaylara ilişkin teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun ısrarla olayların içerisine çekilmeye çalışılmasını üzülerek takip etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM"

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"Hakem ve temsilci raporlarında olayların içerisinde ismi yer almayan teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'den saha içinde ve koridorlarda defalarca özür dileyerek üzüntüsünü bildirmiştir. Hocamızın yapıcı tavrına karşı, yıllar önce verilen bir röportaj üzerinden algı yaratmaya çalışan herkesi, kaos ortamındaki Türk futbolu adına sağduyuya davet ediyorum. Dönem mağduriyetler üzerinden hesap görme dönemi değil, birlik içerisinde Türk futbolunu kriz ortamından çıkarma dönemidir."

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