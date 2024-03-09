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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.03.2024 21:13
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Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşındaki hayatını kaybetti. Oyuncunun vefatı sanat camiasını hüzne boğdu.

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti. Oyuncunun vefatı sonrasında Halk TV’ye açıklama yapan kızı Sibel Aybar "Ölüm nedeni yaşlılığa bağlı. Cenazemiz Pazartesi günü öğlen namazında Levent’ten kaldırılacak. Babamın isteği doğrultusunda annesinin yanına Feriköy’e defnedilecek" dedi.

KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?

Kayhan Yıldızoğlu, 26 Aralık 1936 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de büy çocuğu olarak doğmuştur. Babası Rahmi Bey Çerkez asıllı bir Ziraat Mühendisi, annesi Giritli bir öğretmendir. 1952′de babası bakanlıkta müsteşarlık için Ankara'ya tayin olur, ve Ankara'ya taşınırlar. Böylece liseyi Kavaklıdere'deki lisede okur. Liseden sonra ailesinin isteğiyle hukuk fakültesinde okur ama 3. sınıfa geldiğinde okulu bırakır
Askerliğini 1957'deİstanbul'da yedek subay olarak yaptıktan sonra iz komiseri olur. Burada tanıştığı Türkan Suner hanım ile evlenir. Bu evlilikten iki de kızı olur. Ama birkaç yıl sonra boşanır. Ayrılığın ardındanŞener Şen'le birlikte Cihangir'de bir evde üçbuçuk sene geçirir.Tiyatrocu Muhsin Ertuğrulile kendi iş yerinde tesadüfen tanışır ve seçmelere davet edilir, seçmeler neticesinde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 20 yılını geçirir tiyatroda.

İlk filmini 1966 yılında çeviren Kayhan Yıldızoğlu, 180'e yakın filimde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Türk Sineması'nda genellikle rahip, doktor, komiser, profesör, haydut, eşkiya vb. yardımcı rollerde oynamıştır.


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