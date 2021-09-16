Usta oyuncu Şener Şen'den Bandırma'da meydan tiyatrosu! Binlerce kişiyle buluştu

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen 3 günlük program ilk gününde ünlü oyuncu Şener Şen "Zengin Mutfağı" adlı oyunuyla tiyatro severlerle buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda sahnelenen oyun için binlerce vatandaş 4 saat öncesinden Covid önlemleri kapsamında ayrılan alana giriş yaptı.



Geniş güvenlik önlemleri ve HES Kodu sorgulaması yapılarak vatandaşlar alana alındı.

Zengin bir iş adamının köşkünde aşçı olarak çalışan bir adamın başından geçen olayları anlatan oyun sonrası Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ünlü tiyatrocu Şener Şen ve ekibine teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

Oyunu izleyenler arasında Erdek Belediye Başkanı Hasan Yapakçı, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cemal Öztaylan, belediye meclis üyeleri ve kalabalık bir davetli topluluğu da yer aldı.



Tiyatronun sonunda ünlü oyuncu Şener Şen'e plaket ve çiçek takdiminde bulunuldu.

