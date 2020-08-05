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  4. Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.08.2020 01:37 | Son Güncelleme

Yaşamını tiyatroya adayan sanatçı, "Kuruntu Ailesi", "Bizim Mahalle" ve "Uzaylı Zekiye" adlı televizyon dizilerinin yanı sıra "Evdekiler", "Vatandaş Ahmet Efendi" ve "Selamsız Bandosu" adlı filmlerdeki rolleriyle geniş çapta izleyici kitlesine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay, 82 yaşında hayata veda etti.

"Kuruntu Ailesi", "Bizim Mahalle" ve "Uzaylı Zekiye" adlı dizilerin yanında "Evdekiler", "Vatandaş Ahmet Efendi" ve "Selamsız Bandosu" adlı filmlerdeki karakterleriyle unutulmaz oyuncular arasına yer alan sanatçı, bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Yaşamını tiyatroya adayan sanatçının oğlu Mert Asutay'ın eşi Şirin Asutay, kişisel sosyal medya hesabında, "Tiyatromuzun duayeni, canımız, babamız Üstün Asutay'ı bu akşam kaybettik. Şakalarını da alıp gitti." sözlerini paylaştı.

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