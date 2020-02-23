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“Usta” Oyununa Büyük İlgi

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu, tiyatrocu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği programda “Usta" isimli tiyatro oyununu sergiledi.Yoğun bir izleyici kitlesinin olduğu oyunda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Ünlü oyuncu, tiyatrocu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, Melikgazi Belediyesi’nin düzenlediği programda “Usta" isimli tiyatro oyununu sergiledi.
Yoğun bir izleyici kitlesinin olduğu oyunda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kültürel faaliyetlerimize her seferinde yeni etkinlikler katarak devam ediyoruz. Farklı bir kültürel etkinliğe daha bu akşam imza attık. Çok farklı ve etkileyici bulduğumuz bu tiyatro oyununda dünya tarihine yön veren devlet adamı Sultan 2. Abdülhamid Han’ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönem anlatıldı. Kayseri’de Abdülhamid Han’ı anımsatacak bir camiyi biz 3 yıl önce Talas’ta açmıştık. İnşallah gelecek sene yeni bir tiyatro oyununda kendisini yine Kayserimizde konuk ederiz.” dedi.
Oyuna muhteşem bir ilgi olduğunu söyleyen usta oyuncu, tiyatrocu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, “Bu ne muhteşem bir tablo. Sadece eve giderken şunu düşününüz. Bu seyrettiğiniz bu hikâye bugün yaşadıklarımıza ne çok benziyor. Değil mi? Allah’a hamd ediyorum ki Allah bu millete böyle bir ecdat nasip etmiş. Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na bu güzel programı düzenleyip sizlerle buluşturduğu için teşekkür ederim. Allah gönlünü hoş etsin.” diye konuştu.
Alkışlarla son bulan oyundan sonra Başkan Palancıoğlu, oyuncu Yenilmez’e çiçek takdim ederek gelecek yıl yeni bir oyun sözü daha aldı.

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Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
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Melikgazi
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