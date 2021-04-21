Usta şair Abdullah Nefes hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdullah Nefes, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Şair Ataol Behraoğlu, üzücü haberi Twitter hesabından duyurdu.

Behramoğlu paylaşımında, "Kardeşim, yoldaşım, düşündaşım, 65 yıllık arkadaşım, şair, yazar, aktivist Abdullah Nefes'i kaybettik" mesajı paylaştı.

Abdullah Nefes'in bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ABDULLAH NEFES KİMDİR?

20 Ekim 1941 yılında Ilgaz’da dünyaya gelen Nefes, üniversite eğitimini Ankara’da DTCF’de ve Hukuk Fakültesi’nde aldı. Genç yaşından itibaren çok sayıda şiir kaleme aldı.

İlk şiirleri ve hikayeleri Varlık, Dost, Yeşil, Ilgaz, Çağrı, Yelken, Evrim, Dönem, Elif, Edebiyat ve Eleştiri, Sanat Emeği gibi dergilerde yayımlandı.

1964 yılında Sosyal Adalet Dergisi ve yayınlarına yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1966 yılında Dönüşüm dergisinin sahibi olarak sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi. 1969 yılında Ser yayınlarının kuruluşunda yer aldı.

Yaşamı boyunca çok sayıda kitaba imza atan Nefes, birçok araştırma ve derleme kitabı da çıkardı.



