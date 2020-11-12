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Usta şeflerin kullandığı basit ama etkili numaralar! Tuz fazla geldiyse...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.11.2020 15:57 | Son Güncelleme:
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Usta şeflerin kullandığı basit ama etkili numaralar! Tuz fazla geldiyse...

Mutfakta zaman geçirmeyi seven herkes, sıradan bir yemeği enfes bir lezzete dönüştürecek bazı ipuçları bilir. Hazırladığımız bu listede ise bilmediklerinizle karşılaşabilirsiniz. İşte en iyi şeflerin kullandığı 15 numara..

Sizi mutfağınızın şövalyesi yapacak 15 ipucuyla baş başa bırakıyoruz.

  • Pirinç kaynatırken biraz sirke ekleyerek o karlı beyaz rengini verin.
  • Yemeğe biraz sarımsak eklemek istiyorsanız, servis yapmadan önce tabağa bir karanfil sürün.
  • Karaciğer pişirilirken tuz sadece sonunda eklenmelidir, aksi takdirde çok sertleşir.
  • Et suyuna bir parça buz koyup kaynatırsanız, et suyu daha berrak olacaktır.
  • Haşlanmış yumurtayı düzgün bir şekilde kesmek için önce bıçağı soğuk suya batırın bu şekilde yumurtanız parçalanmayacaktır.
  • Tencerenin kapağını kapalı bırakırsanız, fasulye kaynarken koyulaşmaz.
  • Üzerine bir parça kuru soğan, bir parça kızarmış soğan ve ince rendelenmiş patates parçaları eklerseniz kıyma daha lezzetli olacaktır.
  • Patlıcanları doğrayıp tuzlarsanız ve pişirmeden önce soğuk suyla yıkarsanız tadı acı olmaz.
  • Bademlerin kabuğu, önce beş dakika iyice kaynatılırsa, sonra soğuk suda soğutulursa kolayca çıkar.
  • İçeceğinizi daha lezzetli hale getirmek için çekilmiş kahveye bir tutam tuz ekleyin!
  • Etin bir kısmını çok uzun süre haşladıysanız, ince parçalar halinde doğrayın, bir tabağa koyun ve üzerine soğan ve domates dilimleri koyun, biraz bitkisel yağ, limon suyu ve sirke ekleyin. Et tekrar sulu hale gelecektir.
  • Yeni pişmiş eti servis etmeden önce birkaç dakika soğumaya bırakmak en iyisidir. Bu şekilde tadı daha güzel olacak.
  • Önce bir çorba kaşığı süt ve bir çay kaşığı şeker eklerseniz salata sosu daha lezzetli olacaktır.
  • Elmalı turtanızdaki elma parçalarını pişirmeden önce üzerini unla kaplarsanız dibe çökmez.
  • Fazla tuzlu olan çorbayı kurtarmanın yolu ise şöyle... Temiz bir tülbent içine biraz yulaf koyun tencerenin içine batırın ve iyice kaynatın. Yulaf fazla tuzu emecektir.


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