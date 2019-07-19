Usta tiyatrocu Tuncer Cücenoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yakınları ve sevenleri, tören boyunca Tuncer Cücenoğlu'nun naaşının başında saygı nöbeti tuttu. Ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği törende konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Tuncer Cücenoğlu'nun sadece Şehir Tiyatroları ve Devlet Tiyatroları'nın değil Türkiye'nin yazarı olduğunu ifade etti.

Usta yazarın Türk tiyatrosunun gelişimi ve dünyaya tanıtımı için çok emekler verdiğini belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Hem yurt içinde hem yurt dışında oyun yazarı olarak ülkemizi başarıyla temsil etti. Yurt dışında tanınan birkaç yazarımızdan biridir. Bıraktığı eserler her daim yaşayan eserler olarak Türk tiyatrosunda yerini alacaktır. Çok üzgünüz çünkü biz Devlet Tiyatroları olarak onun 50. yılına hazırlanıyorduk, her dönem eserleri oynamıştır, oynamaya da devam edecek."

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Cücenoğlu ailesine başsağlığı dileyerek, Tuncer Cücenoğlu’nun vefatının Türk tiyatrosu için çok büyük bir kayıp olduğunu söyledi.