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  4. Ustasından ezogelin çorbası tarifi! En önemli püf noktası yaklaşık 20 dakika...

Ustasından ezogelin çorbası tarifi! En önemli püf noktası yaklaşık 20 dakika...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
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Soğuk kış günlerinin yaklaşmasının ardından sofralarda yerini alacak çorbalar arasında en önemlisi ezogelin çorbası olacak. Korona virüs, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda koruyucu özelliği ile bilinen ezogelin çorbası sofraların vazgeçilmezi olacak.

Ustasından ezogelin çorbası tarifi! En önemli püf noktası yaklaşık 20 dakika...

Geçtiğimiz günlerde coğrafi işaretli ürün olarak Türk Patent Marka Kurumunca tescillenen ezogelin çorbası, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklarda koruyucu özelliği ile sofraların vazgeçilmezi oluyor.

EZO GELİN ÇORBASI TESCİLLENDİ

Geçtiğimiz günlerde Oğuzeli Belediyesi yaptığı yazılı açıklamayla ezogelin çorbasının Türk Patent Marka Kurumunca tescillendiğini duyurmuştu.

31 yıldır aşçılık yapan Harun Aksu ezogelin çorbasının korona virüsle mücadelede fayda sağlayacağını belirterek, “Ezogelin çorbasının birçok faydası var. Özellikle soğuk kış günlerinde evimizde yaparak, güzel bir şekilde içmemiz gerekiyor. Grip olduğumuzda, soğuk algınlığında birebir şifa oluyor. Son zamanlarda korona virüsle mücadele ediyoruz. Çorbamızla korona virüse karşı mücadele edebilir, virüsle savaşabiliriz. Ezogelin çorbası vücudumuzu dinç tutmada yararlıdır” dedi.

GÜZEL BİR EZOGELİN ÇORBASI İÇİN KALİTELİ MALZEME KULLANILMALI

Güzel bir ezogelin çorbasının yapılması için kaliteli malzemeler kullanılması gerektiğini anlatan ve çorbanın tarifini veren şef Harun Aksu, “ Güzel bir ezogelin çorbası yapılması için kaliteli malzeme kullanılması gerekiyor. Öncelikle mercimeğimizi tertemiz yıkıyoruz. Daha sonra mercimeği kaynayan su ile buluşturuyoruz. Yaklaşık 20 dakika mercimeğimizin açılmasını bekleyeceğiz. Mercimeğimiz açıldıktan sonra bulgur ve pirincimizi katacağız. Bunlarında açılmasını bekliyoruz. Daha sonra güneş görmüş kaliteli salçalarımızdan katıyoruz domates ve biber salçası olmak üzere. 10 dakika boyunca güzel bir şekilde kaynatıyoruz. Çorbamız kıvamını alınca soğanımızı ve sarımsağımızı doğrayıp sade ve zeytinyağıyla buluşturup kavuruyoruz. Kavurduktan sonra çorbamızı üzerine ekliyoruz. Çorbamız hazır olmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

HİKAYESİ OLAN BİR ÇORBA

Ezogelin çorbasının çok sayıda film ve kitaplara konu olduğunu belirten deneyimli şef Harun Aksu, “Ezogelin çorbası birçok konuya hikaye olmuş. Kitapları filmleri konu olmuş bir hikayedir. Ezogelin 1900'lü yıllarda Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Uruş köyünde dünyaya geliyor. Ezogelin yokluk yıllarında, kıtlık zamanlarında bu güzel çorbayı evde bulunan malzemeleri karıştırarak meydana getiriyor. Oğuzeli belediyesi de çorbamızın patentini ve tescilini aldı. Tescilli ürünlerimizin arasına eklemiş oldu. Bu da büyük bir başarı bir şef olarak kutluyorum ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(İHA)

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