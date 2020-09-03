Ustasından pratik tarif: 10 dakikada kısır nasıl yapılır?

Lezzetli ve son derece besleyici olan kısır tarifi çay saatlerinin en lezzetli eşlikçilerindendir. Herkes tarafından afiyetle yenilen kısır tarifini sadece 10 dakikada pratik bir şekilde hazırlamak mümkün, üstelik lezzetinden de bir şey kaybetmeyecek!

LEZZETLİ BİR KISIR TARİFİ İÇİN PÜF NOKTASI

Kısırın ana malzemesi olan bulgur seçimi için Anadolu'da düğürcük ismiyle bilinen ince taneli minik yapıda olan çeşidi tercih edilmeli.

10 DAKİKADA KISIR TARİFİ

2 su bardağı düğürcük

1,5 su bardağı sıcak su

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir kahve fincanı nar ekşisi

Bir adet minik minik doğranmış domates

Bir adet minik minik doğranmış salatalık

Bir adet limonun suyu

Haşlanmış tane mısır

İnce kıyılmış maydanoz

İnce kıyılmış marul

İnce kıyılmış yeşil soğan

İnce kıyılmış nane

Tuz

YAPILIŞI

Bulguru derin bir kabın içine koyun ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Kabın ağzını streç filmle iyice sarın.

Bulgur suyunu çekip şişince malzemeyi bir güzel karıştırın. İçine salçayı ve sıvı yağı ekleyip harmanlayın.

Kabın içine limon suyunu, nar ekşisini ve tuzu ilave edin.

Son olarak domatesi, salatalığı ve yeşillikleri kaba ekledikten sonra tüm malzemeleri iyi bir şekilde harmanlayın. Afiyet olsun.

