Ustasından pratik tarif: 10 dakikada kısır nasıl yapılır?

Lezzetli ve son derece besleyici olan kısır tarifi çay saatlerinin en lezzetli eşlikçilerindendir. Herkes tarafından afiyetle yenilen kısır tarifini sadece 10 dakikada pratik bir şekilde hazırlamak mümkün, üstelik lezzetinden de bir şey kaybetmeyecek!
Kısırın ana malzemesi olan bulgur seçimi için Anadolu'da düğürcük ismiyle bilinen ince taneli minik yapıda olan çeşidi tercih edilmeli.
2 su bardağı düğürcük
1,5 su bardağı sıcak su
Bir çay bardağı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir kahve fincanı nar ekşisi
Bir adet minik minik doğranmış domates
Bir adet minik minik doğranmış salatalık
Bir adet limonun suyu
Haşlanmış tane mısır
İnce kıyılmış maydanoz
İnce kıyılmış marul
İnce kıyılmış yeşil soğan
İnce kıyılmış nane
Tuz
Bulguru derin bir kabın içine koyun ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Kabın ağzını streç filmle iyice sarın.
Bulgur suyunu çekip şişince malzemeyi bir güzel karıştırın. İçine salçayı ve sıvı yağı ekleyip harmanlayın.
Kabın içine limon suyunu, nar ekşisini ve tuzu ilave edin.
Son olarak domatesi, salatalığı ve yeşillikleri kaba ekledikten sonra tüm malzemeleri iyi bir şekilde harmanlayın. Afiyet olsun.
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