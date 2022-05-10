"Üstün yetenekli küçük eller"in seramik tasarımları tescil yolunda

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da "üstün yetenekli" çocukların gelişimlerinin desteklendiği Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim alan öğrencilerin yaptığı seramik tasarımlar tescilleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BİLSEM'de, ilk ve orta öğretim öğrencilerinden zeka, yaratıcılık, sanat veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek performans gösteren ve "üstün yetenekli" olduğu belirlenen öğrencilere eğitim veriliyor.

Örgün eğitimlerine devam eden özel yetenekli öğrencilere, farklılıklarına uygun, yetenek ve yaratıcılıklarını açığa çıkarıp geliştirecek özel eğitim programlarıyla destek eğitimi sağlanan merkezde, Serhat Kalkınma Ajansına (SERKA) sunulan proje kapsamında 2 yıl önce kurulan seramik atölyesi, salgın nedeniyle ancak 3 ay önce hizmete açıldı.

Görsel sanatlar öğretmeni Melek Seçilir koordinesinde seramik derslerini atölyede işleyen öğrenciler, ilk olarak özel üretilen çamuru elle yoğurarak çeşitli aşamalardan geçiriyor.

- Tabak, fincan ve vazo gibi seramik ürünler üretiyorlar

Özgün bir eser ortaya çıkarmak için hayal dünyalarını kullanan öğrenciler, bazı figürlerle süsledikleri tabak, fincan ve vazo gibi seramik ürünleri şekli verdikten sonra kurumaya bırakıyor.

Minik ellerden çıkan ve fırınlama ile boyama işlemlerinin ardından tamamlanan seramik eserlerin tasarımlarının Türk Patent Enstitüsünce tescillenmesi için kurum tarafından çalışma yapılıyor.

BİLSEM Müdürü Bülent Bakır, AA muhabirine, öğrencilerin çamurla uğraşıp el becerilerini geliştirdiğini ve çok güzel özgün ürünler ortaya çıkardığını söyledi.

Atölyenin yaklaşık 3 ay önce kurulduğunu ve öğrencilerin kısa sürede çok başarılı eserler ortaya çıkardığını ifade eden Bakır, şöyle konuştu:

"Seramik atölyesinde öğrencilerimizin çıkardığı ürünlerin Türk Patent Enstitüsünün tasarım alanında tescili için başvurularımızı yapıyoruz. Bugüne kadar bir patent başvurumuz, 2 faydalı model başvurumuz ve 32 tasarım başvurumuz oldu. Sene sonuna kadar 50'nin üzerinde tasarım başvurumuz olacak. Kabul edilen tasarımlarımız da var. 6 ürünümüz tescil noktasından geçti ve belgelerinin gelmesini bekliyoruz. İnanıyoruz ki göndermiş olduğumuz her ürünün tasarım belgesi alınacaktır."

- "Tasarım belgesi alırsak işin ticari boyutunu düşünüyoruz"

Bakır, bütün ürünlerin tasarımı öğrencilerin kendi özgün fikirlerinden ortaya çıktığını belirterek, yapılan tasarımların hiçbir yerde benzerlerinin olmadığını aktardı.

Çamurun sanata dönüşmesinin kolay olmadığını ve ürünlerin sene sonunda sergileneceğini anlatan Bakır, şunları kaydetti:

"Bu ürünler tamamen öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerinden ortaya çıkan özgün eserlerdir. Zaten seramik atölyesinin amacı çamuru sanat eserine dönüştürmektir. Öğrencilerimiz de onu yapıyor. Eğer öğrencilerimizin tasarımlarına tescil belgesi alırsak işin ticari boyutunu düşünüyoruz. Seramik fabrikalarıyla görüşeceğiz. Modelini biz oluşturacağız, seri üretimi onlar yapacak. Hem onlar kazansın hem öğrencilerimiz kazansın mantığıyla bu işe başladık. İnşallah bunun sonucunda bu noktaya varmış oluruz."

Görsel sanatlar öğretmeni Seçilir de öğrencilerin hem çamurla uğraşıp hem de stres ve yorgunluklarını attıklarını vurgulayarak, çalışmaların tescil yoluna girmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

