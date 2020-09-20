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Usulsüz avlanan avcılar yakayı ele verdi

SİVAS HABERLERİ  | 20.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

Sivas’ta 11 avcı hakkında işlem yapılarak usulsüzce avladıkları 35 keklik, bıldırcın ve bir yaban tavşanına el konuldu.Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve usulsüzce avlanan avcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Sivas’ta 11 avcı hakkında işlem yapılarak usulsüzce avladıkları 35 keklik, bıldırcın ve bir yaban tavşanına el konuldu.
Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak ve usulsüzce avlanan avcılara yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler geçtiğimiz gün Sivas’ın Hafik ve Zara ilçelerinde gerçekleştirdikleri uygulamada denetledikleri 16 avcıdan 9 avcının kaçak ve usulsüz olarak avlandığını tespit etti. Kaçak avcılara idari para cezası uygulanırken avladıkları 12 kekliğe el konuldu. Ayrıca Şarkışla ilçesi kırsalında gerçekleştirilen uygulamada 3 avcı denetlenirken 2 avcının kaçak avlandığı tespit edildi. Bu avcılar hakkında yapılan işlemin ardından usulsüz avladıkları; 23 bıldırcın ve keklikle birlikte bir adet yaban tavşanına el konuldu.

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