Utah Jazz 139 - 105 San Antonio Spurs

Utah Jazz, evinde oynadığı San Antonio Spurs karşılaşmasını 139-105 kazandı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 33'te 20 isabetle oynayan Jazz'da 7 oyuncu çift haneli skor üretti.
Jazz'da Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, Donovan Mitchell 20 sayı ve Kyle Korver 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Spurs cephesinde Jakob Poeltl 20 sayı, 7 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın 16 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
SONUÇLAR
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 96-90
Miami Heat-Orlando Magic: 90-105
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 111-102
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 105-122
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