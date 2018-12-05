SPOR

Utah Jazz 139 - 105 San Antonio Spurs

NBA HABERLERİ  | 05.12.2018 11:03 | Son Güncelleme

NBA'de San Antonio Spurs'ü 139-105 Utah Jazz, 20 üç sayılık basketle kulüp rekoru kırdı.

Utah Jazz 139 - 105 San Antonio Spurs

Utah Jazz, evinde oynadığı San Antonio Spurs karşılaşmasını 139-105 kazandı. Üç sayı çizgisinin gerisinden 33'te 20 isabetle oynayan Jazz'da 7 oyuncu çift haneli skor üretti.

Jazz'da Rudy Gobert 18 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, Donovan Mitchell 20 sayı ve Kyle Korver 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Spurs cephesinde Jakob Poeltl 20 sayı, 7 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın 16 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 96-90
Miami Heat-Orlando Magic: 90-105
Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 111-102
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 105-122

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak içinHamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için
NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!
Cavs son nefeste güldüCavs son nefeste güldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Utah Jazz - San Antonio Spurs NBA

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

MAÇ ÖZETİ | Aytemiz Alanyaspor 7 - 2 Kahramanmaraşspor (Ziraat Türkiye Kupası)

MAÇ ÖZETİ | Aytemiz Alanyaspor 7 - 2 Kahramanmaraşspor (Ziraat Türkiye Kupası)

Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

Ryan Babel'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edildi

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Orkun Kökçü Feyenoord'dan ayrılıyor!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Orkun Kökçü Feyenoord'dan ayrılıyor!

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Utah Jazz 139 - 105 San Antonio Spurs

Utah Jazz'dan üçlük yağmuru

NBA, FETÖ'cü Enes Kanter'e paylaştığı görselde yer vermedi!

NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!

Cleveland Caveliers deplasmanda Brooklyn Nets'i 99-97 yendi

Cavs son nefeste güldü

Chicago Bulls Jim Boylen'ı başantrenörlük görevine getirdi

Bulls Jim Boylen'a emanet

Philadelphia 76ers 103 - 95 Memphis Grizzlies

Furkan Korkmaz'dan Memphis'e 6 sayı

Boston Celtics 128 - 95 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics, Cedi'yi üzdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.