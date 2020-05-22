SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan hayatını kaybetti

Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan hayatını kaybetti

NBA HABERLERİ  | 22.05.2020 18:09 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'ın eski başantrenörü Jerry Sloan, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan hayatını kaybetti

Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise... İstanbul'un çıkışında araç kuyruğu! Sebebi ise...
Dudak uçuklatan fiyata satıldıDudak uçuklatan fiyata satıldı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Kuytul'un çağrısı sonrası toplandılar! Çok sayıda kişiye gözaltı

Pakistan'da yolcu uçağı düştü

Pakistan'da yolcu uçağı düştü

F.Bahçe transferde sona geldi

F.Bahçe transferde sona geldi

Müjdeli haber! O maçlar şifresiz

Müjdeli haber! O maçlar şifresiz

Çebi'nin son testi belli oldu

Çebi'nin son testi belli oldu

Nisan ayındaki G.Saray gerçeği ortaya çıktı

Nisan ayındaki G.Saray gerçeği ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Helikopter kazasından Kobe'yi sorumlu tuttu

Helikopter kazasından Kobe'yi sorumlu tuttu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yıldız oyuncuya büyük şok!

Yıldız oyuncuya büyük şok!

Uzman doktor kötü haberi verdi!

Uzman doktor kötü haberi verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan hayatını kaybetti

Basketbolun efsane ismi hayatını kaybetti!

Utah Jazz'da Bojan Bogdanovic sezonu kapattı

Bojan Bogdanovic sezonu kapattı

Michael Jordan'ın ayakkabıları dudak uçuklatan fiyata satıldı

Dudak uçuklatan fiyata satıldı

Kobe Bryant'ın otopsi raporu yayınlandı

Kobe Bryant'ın otopsi raporu yayınlandı

Pilotun kardeşi kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu

Helikopter kazasından Kobe'yi sorumlu tuttu

Shaq: "Sezonu iptal edin gitsin..."

Sezonu iptal edin gitsin...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.