Utah Jazz üst üste 11. kez kazandı

NBA'de 10 maç oynandı. Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, Vivint Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 19 sayı farkla mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

15 galibiyeti bulunan Jazz'da Bojan Bogdanovic 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Karşılaşmayı 10 sayıyla tamamlayan Joe Ingles, NBA'de en fazla 3 sayı atan basketbolcular sıralamasında John Stockton'ı geçti ve bu kategoride Jazz tarihinde zirveye yerleşti.

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 11'inci yenilgisini alan Mavericks'te Luka Doncic 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 11 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

SİXERS'IN GALİBİYETİNDE EMBİİD 37 SAYI

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Target Center'da konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 118-94 yenerek sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

Sixers'ta Joel Embiid 37 sayı ve 11 ribaunt, Tobias Harris 17 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 11 sayı ve 7 asist, 28 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla galibiyete katkı sağladı. Sezonun 14. mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Malik Beasley 22 sayı ve 5 ribaunt, Anthony Edwards 15, D'Angelo Russell 14 sayı üretti.