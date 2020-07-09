YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Ütü için bile kullanılıyor! Pişirme kağıdının şaşırtan kullanım alanları...

Ütü için bile kullanılıyor! Pişirme kağıdının şaşırtan kullanım alanları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Pişirme kağıtları, mutfakta en fazla kullanılan ve kadınlara en çok yardımcı olan ürünler arasındadır. Bilindiği üzere pişirme kağıtları tepside yemek veya hamur işi pişirirken yemeklerin tepsiye yapışmaması için kullanılıyor. Ancak pişirme kağıtlarını aklınıza gelmeyecek bir sürü alanda kullanmak mümkün. İşte bu kullanım alanlarından bazıları...

Ütü için bile kullanılıyor! Pişirme kağıdının şaşırtan kullanım alanları...

Pişirme kağıtları, evlerin vazgeçilmez mutfak ürünlerinden birisidir. Yemek pişirirken, hamur işi yaparken yemeğin tepsiye yapışmaması için pişirme kağıdı kullanırız. Fakat pişirme kağıdının kullanım alanları bununla sınırlı kalmıyor. İşte bu kullanım alanları...

ÜTÜLERİNİZİ TEMİZLEYİN

Ütülerin çelik yüzeyi, sık sık kirlenen ve temizlenmesi gereken alanlar arasında. Peki, ütünüzü temizlemek için pişirme kağıdı kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Düz bir zemin üzerine pişirme kağıdını koyun. Kağıdın üzerine biraz tuz ekleyin ve kağıdı ütüleyin. Çıkan sonuca şaşıracaksınız!

KIYAFETLERİNİZİ ÜTÜLERKEN YANMAKTAN KORUYUN

Pek çok kıyafet, hassas bir kumaşa sahiptir. Özellikle bu kıyafetler en sevdiğimiz kıyafetlerse, ütülerken daha fazla özen gösteriyoruz ama bazen talihsizlikler yaşanıyor ve kumaş yanabiliyor. Pişirme kağıdı, burada da imdadımıza yetişiyor. Kıyafeti ütülemeden önce üzerine pişirme kağıdı serin ve dikkatlice ütüleyin, en sevdiğiniz kıyafetlerinizi yanmaktan kurtarın.

KREMA DOLGU APARATI OLARAK KULLANIN

Evdesiniz, canınız pasta veya cupcake istedi, keki yaptınız ancak o da ne? Krema aparatınız yok! Endişelenmeyin. Pişirme kağıdını koni haline getirin, alt kısmını küçük bir delik açacak şekilde kesin, kremanızı bu koninin içine koyun ve pastanızın üzerine istediğiniz şekli verin!

MİKRODALGADA ISITTIĞINIZ YEMEKLERİN ÜZERİNE ÖRTÜN

Günümüzde mikrodalga fırın kullanımı oldukça popülerdir. Mikrodalga fırınları yemek pişirme ve ısıtma gibi pek çok pratik özelliği için sıkça kullanıyoruz. Ancak yemek ısıtırken bazen o yemekler mikrodalga fırının içerisine sıçrayıp fırını kirletebiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek için yemeğin üzerini pişirme kağıdıyla kapatın ve mikrodalgaya koyun. Böylece fırınınız temiz kalacak, yemekleriniz dağılmayacaktır.

BÖREKLERİN ÇELİK TAVAYA YAPIŞMASINA SON!

Çelik tavada yapılan böreğin lezzeti bir başkadır. Ama o yapışma sorunu yok mu! Çelik tavada krep veya börek yaparken yapışıyor ve canınızı sıkıyor, değil mi? Yanmaz ve yapışmaz özelliğe sahip pişirme kağıtları, böreklerin tavaya yapışmasını engelliyor. Böreği tavaya koymadan önce altına yağlı kağıt serin, ardından böreği yerleştirin, böreğiniz yapışmadan afiyetle yiyin.

MUTFAK RAFLARINI VE DOLAP ÜSTLERİNİ TEMİZ TUTUN

Mutfak dolaplarının iç rafları, kapalı olsa dahi tozlanıyor ve kirleniyor. Açık raflar ve mutfak dolaplarının üstleri ise sürekli tozlanıyor. Bu raflar ocağın üstündeyse, tozun yanında bir de yağlanıyor! Ancak pişirme kağıdı kullanarak bu problemi çözmek mümkün. Mutfak dolaplarının açık ve kapalı raflarına ve dolabın üst kısımlarına pişirme kağıdı koyarak, dolabınızı tozdan ve yağdan koruyabilirsiniz. Ancak pişirme kağıdını birkaç ayda bir değiştirmeyi unutmayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Sabah aç karna içince sonuç harika olacak! Bu doğal içecek tariflerini hazırlarsanız...Sabah aç karna içince sonuç harika olacak! Bu doğal içecek tariflerini hazırlarsanız...
Diyet listelerinin en sevilen yemeğiDiyet listelerinin en sevilen yemeği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaz akşamlarına en çok o yakışır

Yaz akşamlarına en çok o yakışır

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Canlı Yayın: Papaz Eriği mi? Can Eriği mi?

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En sıcak anlarda içinizi ferahlatacak 4 farklı milkshake tarifi! 5 dakikada hazır...

En sıcak anlarda içinizi ferahlatacak 4 farklı milkshake tarifi! 5 dakikada hazır...

Ünlü şef köpüklü ve kıvamında Türk kahvesinin sırrını açıkladı! Püf noktası...

Ünlü şef köpüklü ve kıvamında Türk kahvesinin sırrını açıkladı! Püf noktası...

Şekersiz ve unsuz bu pastaya bayılacaksınız! Kalori dostu pastanın yapılışı sır gibi saklanıyor

Şekersiz ve unsuz bu pastaya bayılacaksınız!

Sır gibi saklanıyordu! İtalyan usulü lazanya tarifinin püf noktası ortaya çıktı...

Sır gibi saklanıyordu! İtalyan usulü lazanya tarifinin püf noktası ortaya çıktı...

Artık o baharatı dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz! Cildi gençleştiriyor, strese iyi geliyor...

Artık o baharatı dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz! Cildi gençleştiriyor, strese iyi geliyor...

Sabah aç karna içince sonuç harika olacak! Bu doğal içecek tariflerini hazırlarsanız...

Sabah aç karna içince sonuç harika olacak! Bu doğal içecek tariflerini hazırlarsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.