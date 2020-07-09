Ütü için bile kullanılıyor! Pişirme kağıdının şaşırtan kullanım alanları...

Evdesiniz, canınız pasta veya cupcake istedi, keki yaptınız ancak o da ne? Krema aparatınız yok! Endişelenmeyin. Pişirme kağıdını koni haline getirin, alt kısmını küçük bir delik açacak şekilde kesin, kremanızı bu koninin içine koyun ve pastanızın üzerine istediğiniz şekli verin!

Pek çok kıyafet, hassas bir kumaşa sahiptir. Özellikle bu kıyafetler en sevdiğimiz kıyafetlerse, ütülerken daha fazla özen gösteriyoruz ama bazen talihsizlikler yaşanıyor ve kumaş yanabiliyor. Pişirme kağıdı, burada da imdadımıza yetişiyor. Kıyafeti ütülemeden önce üzerine pişirme kağıdı serin ve dikkatlice ütüleyin, en sevdiğiniz kıyafetlerinizi yanmaktan kurtarın.

Ütülerin çelik yüzeyi, sık sık kirlenen ve temizlenmesi gereken alanlar arasında. Peki, ütünüzü temizlemek için pişirme kağıdı kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Düz bir zemin üzerine pişirme kağıdını koyun. Kağıdın üzerine biraz tuz ekleyin ve kağıdı ütüleyin. Çıkan sonuca şaşıracaksınız!

MİKRODALGADA ISITTIĞINIZ YEMEKLERİN ÜZERİNE ÖRTÜN

Günümüzde mikrodalga fırın kullanımı oldukça popülerdir. Mikrodalga fırınları yemek pişirme ve ısıtma gibi pek çok pratik özelliği için sıkça kullanıyoruz. Ancak yemek ısıtırken bazen o yemekler mikrodalga fırının içerisine sıçrayıp fırını kirletebiliyor. Bu durumun önüne geçebilmek için yemeğin üzerini pişirme kağıdıyla kapatın ve mikrodalgaya koyun. Böylece fırınınız temiz kalacak, yemekleriniz dağılmayacaktır.

BÖREKLERİN ÇELİK TAVAYA YAPIŞMASINA SON!

Çelik tavada yapılan böreğin lezzeti bir başkadır. Ama o yapışma sorunu yok mu! Çelik tavada krep veya börek yaparken yapışıyor ve canınızı sıkıyor, değil mi? Yanmaz ve yapışmaz özelliğe sahip pişirme kağıtları, böreklerin tavaya yapışmasını engelliyor. Böreği tavaya koymadan önce altına yağlı kağıt serin, ardından böreği yerleştirin, böreğiniz yapışmadan afiyetle yiyin.

MUTFAK RAFLARINI VE DOLAP ÜSTLERİNİ TEMİZ TUTUN

Mutfak dolaplarının iç rafları, kapalı olsa dahi tozlanıyor ve kirleniyor. Açık raflar ve mutfak dolaplarının üstleri ise sürekli tozlanıyor. Bu raflar ocağın üstündeyse, tozun yanında bir de yağlanıyor! Ancak pişirme kağıdı kullanarak bu problemi çözmek mümkün. Mutfak dolaplarının açık ve kapalı raflarına ve dolabın üst kısımlarına pişirme kağıdı koyarak, dolabınızı tozdan ve yağdan koruyabilirsiniz. Ancak pişirme kağıdını birkaç ayda bir değiştirmeyi unutmayın.

