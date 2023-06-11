Üvey Anne dizisi oyuncuları kimler, konu ne? Hazal Filiz Küçükköse'li Üvey Anne ne zaman başlayacak? Gönülleri fethedecek!

ATV ekranlarında yaz sezonunda yayınlanacak olan Üvey Anne dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizinin konusu ve oyuncuları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Üvey Anne dizisinde tipik yaz dizisinin aksine dramatik konulara da yer verilecek. Başrollerinde Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'nin bulunduğu dizi oldukça merak ediliyor. İşte ATV'nin iddialı yapımı Üvey Anne'nin konusu ve oyuncuları...

ÜVEY ANNE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER

Üvey Anne dizisi oyuncuları arasında; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.

ÜVEY ANNE DİZİSİ KONUSU NE?

Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile izleyenleri ekrana kilitleyecek olan Üvey Anne, klasik yaz dizilerinin aksine dramatik sahneleri ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının hikâyesini ekranlara getirecek.

Dizide yaşadığı her zorluğa göğüs germeye çalışan ve çocuklarına düşkün bir baba anlatılacak.

ÜVEY ANNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üvey Anne'nin çekimleri Muğla'da başlayıp İstanbul'a taşınacak. Dizinin başlangıç tarihi henüz netleşmedi. Dizinin yayın tarihi belli olduğunda detayları haberimizde bulabilirsiniz.





