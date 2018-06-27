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Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 13:29 | Son Güncelleme

'Üvey Baba' dizisinde canlandırdığı Lamia karakteri ile ünlenen Burçin Abdullah Instagram hesabından güzel haberi verdi

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

'Üvey Baba' dizisinde canlandırdığı Lamia karakteri ile ünlenen Burçin Abdullah, sevgilisi Salih Maraş ile Ocak ayınnda nikah masasına oturmuştu.

Burçin Abdullah ilk bebeğini dünyaya getirdi. Abdullah güzel haberi sosyal medya hesabında duyurdu.

Oyuncu, hastane odasında çekilen fotoğrafı "21 Haziran hayatımın en güzel günü" notu ile paylaştı...

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Burçin Abdullah, 22 Temmuz 1987’de doğdu. 1998 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Üvey Baba isimli dizide küçük kız rolüyle ünlenen genç oyuncu, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu.

Burçin Abdullah oyunculuk kariyeri boyunca, Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi yapımlarda rol aldı.

Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisinde ise Selim ve Erdoğan karakterlerini yurt dışına kaçıran Ayçe rolünde oynadı. 2013 yapımı olan ve üç ayrı kıtada, dört farklı ülkede çekilen “Selam” adlı filmde Afganistan’a giden bir öğretmeni canlandırdı.

Abdullah son olarak Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan ve Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin bulunduğu 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Helena' karakteri ile izleyici karşısına çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
üvey baba Burçin Abdullah

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bebek 5 aylık doğdu herhalde.Ocak ayında evlenmişler ya o bakımdan:))
Yaprak Dökümü, Üvey Baba....dram içinde dramlarla dolu dizilerdi verem olduk sayelerinde...
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