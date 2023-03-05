Üvey Baba'nın Semiha'sı Seda Çetin ortaya çıktı, görenler tanıyamadı! Bambaşka biri...

Üvey Aile dizisinin Semiha'sı Seda Çetin dizi bittikten 18 yıl sonra ortaya çıktı. Seda Çetin, geçirdiği değişimle görenleri şaşkınlığa uğrattı.

Snob Magazin'den Arif Hür'e konuşan Çetin, sürükleyici hikayesi ve kadrosundaki güçlü isimleri ile bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Üvey Baba adlı dizide Halil Güneşli karakterinin kızı Semiha'yı canlandırıyordu.

Kardeşi Lamia'ya da eziyet eden Semiha, izleyiciler tarafından sevilmeyen bir karakterdi.

"BİR KIZIM VAR..."

Seda Çetin, 18 yıl bambaşka biri olarak ortaya çıktı. Çetin verdiği röportajda bir kızı olduğunu söyledi. Çetin devamında;

"Ekranlardan bir süredir uzağım. Fakat bu süre zarfında tiyatrodan uzak kalmadım. 'Dikkat Zampara Var' adlı oyunu hem yönettim hem de oynadım. Arkadaşım Seda Tansuker dramaturgluğunu yaptı. Şu an üzerinde çalıştığım tek kişilik bir oyunum var" dedi.

Evlenip anne olduğunu da açıklayan ünlü oyuncu, "Kızım Mina Şiir büyürken onun yanında olmak istedim. Ama artık ekranlara dönme vaktim geldi. Kızım, 'Anne seninle beraber aynı projede rol alır mıyız?' diye sormaya başladı" diyerek ekranlara dönüş sinyali verdi.

Sözlerini sürdüren Çetin, "2009 yılından beri İBB Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. Bunun haricinde Cemal Reşit Rey Konser Salonunda program koordinatörlüğü yaptım. Ekranlardan uzak kaldığım dönemde sanattan uzak kalmadım" şeklinde konuştu.

