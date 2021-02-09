Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler? İşte Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu ve çekim yeri

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümüyle de seyirciden büyük ilgi gördü. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen diziyle ilgili bazı araştırmalar yapılıyor. Özellikle Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ile alakalı sıkça araştırma yapılıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor ? İşte reyting rekorları kıran diziyle ilgili tüm merak edilenler...

Gürkan Uygun dizide Hasan Sabbah karakterini canlandırıyor. Dünyanın gördüğü ilk ve en tehlikeli terör örgütünün lideri olan Hasan Sabbah, Selçuklu yıkmaya azmetmiş bir teröristtir.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümden sonra tahta geçmesiyle Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Devlet büyüdükçe içeride ve dışarıda düşmanları da artar. Devlete hizmet etmek için yetişen Sencer ise kahramanlıklarıyla Sultan Melikşah’ın fedaisi olur. Melikşah ve Sencer tehlikelerle mücadele ederken destekçileri Nizamülmülk, Ömer Hayyam, Yusuf Hamedani ve Gazali gibi kişiler olur. Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah’ın yanı sıra Terken de sahip olduğu güçle devlete hakim olmak ister. İhtiraslarının karşısında ise Seferiye, Gevher ve Elçin vardır.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

İzleyicileri Uyanış Büyük Selçuklu çekim yeri ile ilgili de araştırma yapıyor. Dizinin İstanbul’da çekildiği biliniyor. İstanbul’daki çekimler; Beykoz ve Riva bölgelerindeki ormanlık alanlarda ve bu çevrede gerçekleşiyor.

