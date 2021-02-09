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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler? İşte Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu ve çekim yeri

09.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler? İşte Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu ve çekim yeri

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu haftada da tüm seyircileri ekran başına toplamayı başardı. TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin ardından şimdi oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, sosyal medyanın gündemindeki Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimler? İşte Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları, konusu ve çekim yeri

TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümüyle de seyirciden büyük ilgi gördü. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen diziyle ilgili bazı araştırmalar yapılıyor. Özellikle Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları ile alakalı sıkça araştırma yapılıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? İşte reyting rekorları kıran diziyle ilgili tüm merak edilenler...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden önemli ve başarılı oyuncular yer alıyor. İşte dizide rol alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler:

buğra gülsoy melikşah

Buğra Gülsoy dizide Melikşah karakterini canlandırıyor. Melikşah; devleti uğruna evladından geçen kudretli bir baba ve Selçuklu Devletinin tecrübeli Sultanıdır.

ekin koç sencer

Ekin Koç dizide Sencer karakterini canlandırıyor. Sencer; Selçuklu Devleti’nin kutlu sırrı ve en cesur kahramanıdır.

hatice şendil terken hatun

  • Hatice Şendil

Hatice Şendil dizide Terken Hatun karakterini canlandırıyor. Terken Hatun; Melikşah’a olan dillere destan aşkı, hırslarının esiri olmasının önüne geçemeyen bir hanım Sultan’dır. Aynı zamanda devleti yönetme arzusu içerisinde geçen mücadele dolu saray günlerinin tehlikeli kadınıdır.

mehmet özgür nizamülmülk

  • Mehmet Özgür

Mehmet Özgür dizide Nizamülmülk karakterini canlandırıyor. İsmiyle müsemma bir devlet adamı olan Nizamülmülk, Selçuklu bürokrasisinin kalbi, Sultan Alparslan’ın veziri, Sultan Melikşah’ın Hacesi ve Sencer’i yetiştiren tecrübe abidesidir.

sevda erginci turna hatun

  • Sevda Erginci

Sevda Erginci dizide Turna Hatun karakterini canlandırıyor. Sencer’in hayatının aşkı olan Turna Hatun, dillere destan güzelliğe, güzel huya ve şifacılığa sahip bir Türkmen kızıdır.

leyla lydia tuğutlu elçin

  • Leyla Lydia Tuğutlu

Leyla Lydia Tuğutlu dizide Elçin Hatun karakterini canlandırıyor. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın asil kızı olan Elçin, Selçuklu sarayını karıştırabilecek cesarete ve zekaya sahip, savaşçı bir asil Türkmen kızıdır.

gürkan uygun hasan sabbah

Gürkan Uygun dizide Hasan Sabbah karakterini canlandırıyor. Dünyanın gördüğü ilk ve en tehlikeli terör örgütünün lideri olan Hasan Sabbah, Selçuklu yıkmaya azmetmiş bir teröristtir.

bülent alkış ömer hayyam

  • Bülent Alkış

Bülent Alkış dizide Ömer Hayyam karakterini canlandırıyor.

Aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosu içinde Zübeyde Hatun karakteriyle Sezin Akbaşoğulları, Arslantaş karakteriyle İlker Kızmaz, Gevher Hatun karakteriyle Leyla Feray ve Seferiye Hatun karakteriyle Çiğdem Selışık Onat gibi oyuncular yer alıyor.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümden sonra tahta geçmesiyle Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Devlet büyüdükçe içeride ve dışarıda düşmanları da artar. Devlete hizmet etmek için yetişen Sencer ise kahramanlıklarıyla Sultan Melikşah’ın fedaisi olur. Melikşah ve Sencer tehlikelerle mücadele ederken destekçileri Nizamülmülk, Ömer Hayyam, Yusuf Hamedani ve Gazali gibi kişiler olur. Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah’ın yanı sıra Terken de sahip olduğu güçle devlete hakim olmak ister. İhtiraslarının karşısında ise Seferiye, Gevher ve Elçin vardır.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

İzleyicileri Uyanış Büyük Selçuklu çekim yeri ile ilgili de araştırma yapıyor. Dizinin İstanbul’da çekildiği biliniyor. İstanbul’daki çekimler; Beykoz ve Riva bölgelerindeki ormanlık alanlarda ve bu çevrede gerçekleşiyor.

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