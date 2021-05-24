Uyanış Büyük Selçuklu’nun 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mı?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu’da bu hafta Baturalp, huzursuzluğa neden oluyor. Başulu’nun yıllardır yaşadığı sıkıntılardan dolayı Sultan Melikşah’ı suçlayan Baturalp veliaht olarak Berkyaruk’un seçilmesinden de oldukça rahatsız görünüyor…

İŞTE, UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU’NUN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zübeyde’nin takipleri sonunda işe yarar ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk’ü kıstırır.

Melikşah, Mitras’ın pususunu önceden tahmin ederek önlemlerini alır ve kendisine tuzak kuran Mitras’ın oyunlarını tersine çevirir. Diğer yandan da Mitras’ın elinde esir olan Ali’nin kurtulma çabaları devam etmektedir.

Başulu’nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Hasan Sabbah’ın gönderdiği haberle, Başulu’nun içinde bulunduğu durumdan haberdar olur. Kınık Obası’na yakın bir bölgede otağını kurmanın planını yapmaktadır. Baturalp ağabeyi Başulu’nun yıllardır yaşadığı sıkıntılardan dolayı Sultan Melikşah’ı suçlamaktadır. Bu gelişi ise yeni olaylara yol açar.

Melikşah’ın veliaht olarak Berkyaruk’u seçmesi üzerine Baturalp bu durumdan da rahatsız olur. Çünkü yeğenleri Sencer ve Tapar’ın veliahtlık konusunda Başulu’nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünmektedir.