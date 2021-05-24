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Uyanış Büyük Selçuklu’nun 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mı?

24.05.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 33. yeni bölüm fragmanı birbirinden önemli soru işaretleriyle dolu. Bir yandan Nizamülmük tarafından kıstırılan Tacülmülk’ün ihanetinin açığa çıkıp çıkmayacağı merak edilirken, diğer yandan, Ali’nin nasıl kurtulacağı da soru işareti oluşturuyor.

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mı?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu’da bu hafta Baturalp, huzursuzluğa neden oluyor. Başulu’nun yıllardır yaşadığı sıkıntılardan dolayı Sultan Melikşah’ı suçlayan Baturalp veliaht olarak Berkyaruk’un seçilmesinden de oldukça rahatsız görünüyor…

İŞTE, UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU’NUN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zübeyde’nin takipleri sonunda işe yarar ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk’ü kıstırır.

Melikşah, Mitras’ın pususunu önceden tahmin ederek önlemlerini alır ve kendisine tuzak kuran Mitras’ın oyunlarını tersine çevirir. Diğer yandan da Mitras’ın elinde esir olan Ali’nin kurtulma çabaları devam etmektedir.

Başulu’nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Hasan Sabbah’ın gönderdiği haberle, Başulu’nun içinde bulunduğu durumdan haberdar olur. Kınık Obası’na yakın bir bölgede otağını kurmanın planını yapmaktadır. Baturalp ağabeyi Başulu’nun yıllardır yaşadığı sıkıntılardan dolayı Sultan Melikşah’ı suçlamaktadır. Bu gelişi ise yeni olaylara yol açar.

Melikşah’ın veliaht olarak Berkyaruk’u seçmesi üzerine Baturalp bu durumdan da rahatsız olur. Çünkü yeğenleri Sencer ve Tapar’ın veliahtlık konusunda Başulu’nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünmektedir.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU’NUN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Tacülmülk, Sabbah ve Terken’in ayrı ayrı ancak aynı amaca ilişkin isteklerince Şelemzar’ı kuşatmak için harekete eden askerleri zehirler. Tapar ve Sencer, Şelemzar önlerine vardıklarında zehirlenen askerler savaşamayacak hale gelir. Ancak Sencer yine de kahramanca bhareket edip, Tapar ve yanlarındaki çok az sayıda adamla Şelemzar’a girer.

Diğer yandan Melikşah, Tapar ve Sencer’in o kadar adamla Şelemzar içlerinde kahramanca hareket ettiğini öğrenir. Melikşah, Tapar ve Sencer’i içine düştüğü bu zor durumdan kurtarmak için harekete geçer.

Sencer, Şelemzar’ı Tekiş ve Sabbah’ın elinden kurtarmakla birlikte Faysal’ı da yakalayıp Ayaz’ın İlteber’in ve Aydoğdu’nun intikamını almak istemektedir.
Tüm bunlar devam ederken, Terken, Sencer’in askerlerinin zehirlenmiş olmasına rağmen Şelemzar’ı kuşatmaya devam ettiğini ve gözden düşürmeye çalıştığı melikin pes etmeye yanaşmadığını öğrenir. Bu öğrendiklerinin üzerine yaşadığı şokla doğumu erkenden başlar ve oğlu Mahmud’u doğurur.

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TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi
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