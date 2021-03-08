Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Sencer kimdir? Ne zaman yaşadı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sultan Sencer karakterine, sevilen oyuncu Ekin Koç hayat veriyor. Ahmed Sencer karakteri dizideki güçlü duruşu ile birçok izleyicinin sevdiği bir karakter olma özelliği taşıyor. Peki izleyicilerin merak ettiği Uyanış Büyük Selçuklu Sultan Sencer kimdir? Sultan Sencer ne zaman yaşadı?

SULTAN SENCER KİMDİR?

Babası Melikşah, annesi cariye kökenli Taceddin Seferriyye Hatun’dur.Babasının bir seferi sırasında, Ahmed Sencer veya Sultan Sencer ya da Muizzeddin Ahmed Sencer 1086 yılında Sincar’da doğdu. Sencer 1097-1118 tarihleri arası Horasan Selçuklu Sultanı, 1118-1157 döneminde Büyük Selçuklu Sultanı olarak görev almıştır. 1097'de Sultan Berkyaruk, 12 yaşında olan kardeşi Ahmed Sencer'e Merv şehrinde merkezi olan Horasan valiliğini verdi. Ahmed Sencer bundan sonra 1097-1118 döneminde hemen hemen 20 yıl devamlı olarak Horasan'ı idare etti ve Horasan'da Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı Horasan Selçukluları Meliği oldu. Ahmet Sencer, Horasan valiliği sırasında 1102'de Kaşgar'dan ilerleyen Ebrail Arslan Han'ı Tirmiz civarında yendi ve Kaşgarlı istilacıyı geri püskürtmeyi başardı.