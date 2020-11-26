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Uyarılara rağmen kıraathane tutkusundan vazgeçememeleri pahalıya patladı

SİVAS HABERLERİ  | 26.11.2020 13:04 | Son Güncelleme

Sivas’ta Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak faaliyetlerine devam eden kıraathanede yakalanan 17 kişiye toplamda 9 Bin 422 TL ceza uygulandı.Sivas’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Uyarılara rağmen kıraathane tutkusundan vazgeçememeleri pahalıya patladı

Sivas’ta Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak faaliyetlerine devam eden kıraathanede yakalanan 17 kişiye toplamda 9 Bin 422 TL ceza uygulandı.
Sivas’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız sürdürülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kıraathanelere yönelik yaptığı denetimlerde bir işyerinin faaliyetlilerine devam ettiği anlaşıldı. Umumi Hıfzıssıhha kanunun 282. maddesi gereğince iş yeri sahibine 3 Bin 150 TL, 16 müşteriyeyse Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince kişi başı 392 TL cezai işlem uygulandı. 17 kişiye toplamda 9 Bin 422 TL ceza uygulandı.

Uyarılara rağmen kıraathane tutkusundan vazgeçememeleri pahalıya patladı

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