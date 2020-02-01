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Uyarıya rağmen kullandıkları evin enkazı altında kaldılar

ELAZIĞ HABERLERİ  | 01.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

Elazığ'da 13 yıl önce 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve ikaza rağmen yaşamaya devam ettikleri evleri bu depremde yıkılan Ertaş ailesinden bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Eşini kaybeden Gülay Ertaş: - "O an yaşadığımız felaketin tarifi mümkün değil"

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN/AZİZ ASLAN - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 13 yıl önceki depremde hasar gören evlerini uyarıya rağmen kullanan ve bu depremde enkaz altında kalan Ertaş ailesinden bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivrice'nin Çevrimtaş köyünde yaşayan 5 çocuklu Gülay ve Ramazan Ertaş çiftinin yaşadığı iki katlı ev, 21 Şubat 2007'de gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremde hasar gördü.

O dönem yapılan incelemede evin muhtemel bir depremde yıkılma riski taşıdığı belirtilen aile, kent merkezinde devlet desteğiyle TOKİ konutlarına yerleşti.

Kent merkezinde yaşamını sürdüren Ertaş ailesi, bu süreçte köydeki riskli görülen evlerini de kullanmaya devam etti.

Gülay ve Ramazan Ertaş ile oğulları 12 yaşındaki Emirhan Ertaş, 24 Ocak akşamı merkezi Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremi yarıyıl tatilini geçirmek için gittikleri köydeki evlerinde yaşadı.

- "O an yaşadığımız felaketin tarifi mümkün değil"

Yıkılan evlerinin enkazı altında kalan aile fertlerinden Gülay ve oğlu Emirhan Ertaş yaralı kurtarıldı, eşi Ramazan Ertaş ise hayatını kaybetti.

Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden Gülay Ertaş, AA muhabirine, 2007 depreminde hasar görmesine rağmen zaman zaman köydeki evde kalmaya devam ettiklerini söyledi.

Ertaş, uyarılara rağmen hasarlı evde kalarak hata yaptıklarını dile getirerek, bu depremde evlerinin tamamen çöktüğünü, bir anda enkaz altında kaldıklarını anlattı.

"Evde oturuyorduk. Bir anda ev kağıt gibi dağıldı." diyen Ertaş, şöyle devam etti:

"O an yaşadığımız felaketin tarifi mümkün değil. Eşim enkazın içinde kalmıştı. Sadece iki saniye sesini duydum. 'Ramazan nasılsın?' diye seslendim. 'Hiç iyi değilim.' dedi. Sadece o kadar sesini duyabildim. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin."

- Oğlunun hayatını, pencere kenarına iterek kurtarmış

Ertaş, hayatını kaybeden eşinin, oğlunu pencere kenarına doğru itip kurtulmasına vesile olduğunu belirterek, "Benim de elimi tuttu ama cama çıkamadık. 2 katlı ev sanki 10 kat oldu, divanla beraber aşağı düştük." ifadesini kullandı.

Oğlunun başka bir hastanede tedavisinin sürdüğünü anlatan Ertaş, "Bizleri kurtarmak için herkes elinden geleni yaptı ama takdiriilahi, eşimin ömrü bu kadarmış. Çok kötü haldeyim. Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin." diye konuştu.

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Deprem Elazığ

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