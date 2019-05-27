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Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.05.2019 16:03 | Son Güncelleme

Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya’nın Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.

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Yapılan açıklamada, “Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09:23’te Plesetsk Uzay Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
uydu roket Yıldırım Glonass-M navigasyon

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