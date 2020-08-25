Merkez Hakem Kurulu'nda yeni üyeler ve yeni başkan belirlendi. Eski hakem Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni kurulun başkan vekili Metin Tokat oldu.Öte yandan yeni MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor:
Hikmet Öksüzoğlu
Mustafa Kamil Abitoğlu
Ahmet Erdoğan
Erol Ersoy
Kadir Tozlu
Nedim Göklü
Mahmut Çetiner
MHK'nın eski başkanı Zekeriya Alp, geçtiğimiz günlerde üyelerle birlikte toplu istifasını "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i bugün Riva'da ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'e bildirmiştir" ifadeleriyle kamuoyuna sunmuştu.Üyeleri belirlenen Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı oldu. (DHA)
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