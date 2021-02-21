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Uygulama yapan polisleri görüp geri geri giden araçlara ceza

21.02.2021 20:37 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında polis ekiplerinin uygulama noktasını uzaktan görüp denetimden kaçmak isteyen araçların sürücülerine ceza kesildi.Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, Beyşehir-Antalya Karayolu’nun Bademli Mahallesi kavşağında uygulama yaptı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında polis ekiplerinin uygulama noktasını uzaktan görüp denetimden kaçmak isteyen araçların sürücülerine ceza kesildi.
Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, Beyşehir-Antalya Karayolu’nun Bademli Mahallesi kavşağında uygulama yaptı. Uygulama esnasında ilçe merkezinden Antalya ve Derebucak yönüne seyir halinde olan araç sürücülerinin ve içerisinde bulunan yolcuların sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olup olmadıkları kontrol edildi. Uygulama esnasında polis ekiplerini uzak mesafeden görerek denetime girmemek için bölünmüş yolda geri geri gitmeye çalışan ya da geriye dönerek ters istikamette ilerleyen araçları fark eden polis ekipleri, durumu merkeze haber verdi.
Kent Güvenlik Sistemi Kameralarından plakaları belirlenen trafik kuralı ihlali yapan araçların sürücülerine, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve ters şeritte geri geri ilerlemekten cezai işlem uygulandı. Uygulama esnasında durdurulan araçtaki 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 20 araca ise karayolları trafik kanununun çeşitli maddelerinden toplamda 16 bin 524 liralık idari para cezası kesildi.

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