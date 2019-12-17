Uyku felci (karabasan) neden olur? Uzmandan uyarılar

Toplumda genellikle 'karabasan' olarak bilinen, uyanma sırasında kol ve bacakları istemli hareket ettirememe ve konuşamama gibi bulgularla ortaya çıkan uyku felcine, kalitesiz uyku ve stresin neden olduğu bildirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Füsun Domaç, uyku felcinin bir atak durumu olduğunu söyledi.

"AYAK SESİ, İŞİTSEL HALÜSİNASYONLAR"



Atak sırasında bilinci açık ve etrafında olup bitenlerin farkında olan kişinin hareket edememe ve konuşamamaya bağlı yoğun bir endişe yaşadığını dile getiren Domaç, solunum kaslarının hareketlerinde etkilenme olmadığı için normal soluk alıp vermenin devam ettiğini vurgulayarak, "Yanında birinin olması veya ayak sesi gibi görsel ve işitsel halüsinasyonlar tabloya eşlik edebilir" dedi.

Uyku felcinin sağlıklı kişilerde ortaya çıkabildiğine dikkati çeken Domaç, "Uyku felci ailesel de olabilir. Nörolojik, psikiyatrik veya dahili hastalıklara eşlik edebilen uyku felci, depresyon, kaygı bozukluğu ve panik bozukluğu olan kişilerde de izlenebilir. Bu hastalıkların yokluğunda ve yineleyici olması halinde 'tekrarlayıcı izole uyku felci' adını alır ve uyku hastalıklarından biri olarak kabul edilir" diye konuştu.