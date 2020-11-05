Uykusuzluğa ve kilo vermeye birebir! Bu gıdayı tüketmek...

İnsanların yüzde 63'ünün Mart ayından bu yana uykularının kötüleştiği ve kilo aldıkları tespit edildi. Peki beslenmeniz iyi bir gece uykusunun anahtarı olabilir mi ve uyuyup kilo vermenize yardımcı olabilecek yiyecekler var mı? Gelin, bakalım...

FINDIK/CEVİZ

Uzmanlar, vücudu sakinleştirmeye ve rahatlatmaya yardımcı olan ve bağırsakları rahatsız etmeyen yiyecekler, uyumakta zorlanan insanlar için harikadır diyorlar.

Melatonin kaynağı olan ceviz ve badem gibi kuruyemişler uykunuzu düzenlemeye yardımcı olabilir. Kuruyemişlerin yağ ve kalori bakımından yüksek olmasına rağmen, çeşitli çalışmalar bunların kilo alımıyla bağlantılı olmadığını göstermiştir.

Bir çalışma, haftada iki veya daha fazla porsiyon kuruyemiş yiyenlerin, hiç kuruyemiş tüketmeyenlere göre kilo verme olasılığının yüzde 31 daha yüksek olduğunu buldu.

BİTKİ ÇAYI

Uzmanlar iyi bir gece uykusu çekmenin en iyi yolunun yatmadan önce bitki çayı içmek olduğunu söylüyor. Papatya çayı, iltihabı azaltarak ve kaslarınızı yatıştırarak stresi ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir, bu nedenle uykusuzlukla mücadele edenler için sıklıkla tavsiye edilir. Bunun yanı sıra, elma sirkesi yüzyıllardır kilo yönetimi ve sindirime yardımcı olmak için bir takviye olarak kullanılıyor.