Uykusuzluğa ve kilo vermeye birebir! Bu gıdayı tüketmek...

İnsanların yüzde 63'ünün Mart ayından bu yana uykularının kötüleştiği ve kilo aldıkları tespit edildi. Peki beslenmeniz iyi bir gece uykusunun anahtarı olabilir mi ve uyuyup kilo vermenize yardımcı olabilecek yiyecekler var mı? Gelin, bakalım...
Uzmanlar, vücudu sakinleştirmeye ve rahatlatmaya yardımcı olan ve bağırsakları rahatsız etmeyen yiyecekler, uyumakta zorlanan insanlar için harikadır diyorlar.
Melatonin kaynağı olan ceviz ve badem gibi kuruyemişler uykunuzu düzenlemeye yardımcı olabilir. Kuruyemişlerin yağ ve kalori bakımından yüksek olmasına rağmen, çeşitli çalışmalar bunların kilo alımıyla bağlantılı olmadığını göstermiştir.
Bir çalışma, haftada iki veya daha fazla porsiyon kuruyemiş yiyenlerin, hiç kuruyemiş tüketmeyenlere göre kilo verme olasılığının yüzde 31 daha yüksek olduğunu buldu.
Uzmanlar iyi bir gece uykusu çekmenin en iyi yolunun yatmadan önce bitki çayı içmek olduğunu söylüyor. Papatya çayı, iltihabı azaltarak ve kaslarınızı yatıştırarak stresi ve kaygıyı hafifletmeye yardımcı olan antioksidanlar içerir, bu nedenle uykusuzlukla mücadele edenler için sıklıkla tavsiye edilir. Bunun yanı sıra, elma sirkesi yüzyıllardır kilo yönetimi ve sindirime yardımcı olmak için bir takviye olarak kullanılıyor.
Beslenme uzmanı Susan Alexander, magnezyum açısından zengin yiyecekler içeren bir diyetin uyumakta zorlanıyorsanız yardımcı olabileceğini söyledi. Magnezyumun rahatlamanıza yardımcı olduğu gösterildi, bu yüzden yeşillik, kuru fasulye, tam tahıllar ve az yağlı süt ürünleri gibi zengin magnezyum kaynakları yemeyi deneyin.
Triptofan, uykuya neden olan serotonin ve melatonin kimyasallarının öncüsü olduğu için uykuya neden olduğuna inanılan bir amino asittir. Triptofan yoğurtta, sütte, yulafta, muzda, hurmada, kümes hayvanlarında, yumurtalarda ve yer fıstığında bulunur.
Yeşillik gibi yiyecekler daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Magnezyum yönünden zengin besinler, yatmadan önce kaslarınızı ve zihninizi gevşetmenin başka bir yoludur. Ispanak, fındık ve avokado gibi yeşil yapraklı sebzelerde magnezyum bulabilirsiniz.
Akdeniz diyetinin sağlığınız için iyi olduğunu birçok kez duyduk - ama aynı zamanda uyumanıza da yardımcı olabilir. Geleneksel bir Akdeniz diyeti yağlı balık, sebze, baklagiller ve zeytinyağı açısından zengindir. Bu şekilde yemek yemek, hem ruh halinizi hem de kilonuzu iyileştirmeye yardımcı olacaktır, bu, hareketsiz hale geldikçe hepimizin dikkate alması gereken bir şey.
Baklagiller içeren bir diyete odaklanmanın, şekerli atıştırmalıkları özlemenize yardımcı olacağını ve bunun da kötü uyku ve yüksek düzeyde uyku yoksunluğuna yol açacağı söyleniyor.
Yağlı balıklar harika bir D vitamini, protein, bazı B vitaminleri ve selenyum kaynağıdır. Aynı zamanda bir dizi sağlık yararı olan omega 3 yağ asitleri bakımından da zengindir.
Yağlı balıkların temel faydası, kalp krizi, felç ve diğer kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı gösterilmiş olmasıdır. Beslenme uzmanı Lisa Borg, kilo verme çabalarınıza yardımcı olmak için günde yaklaşık üç parça yağlı balık tüketmeniz gerektiğini söylüyor.
Yetersiz uyku, açlık hormonu Ghrelin üretiminin daha yüksek olmasına ve ardından aşırı kalori alımına neden olur. Öğünleri ve atıştırmalıkları dengeleyerek karbonhidrat, protein ve sağlıklı yağ sağlamalarını sağlayın. Bu, glikoz salınımını yavaşlatmaya yardımcı olur ve dolayısıyla insülin salınımını azaltır ve kişiyi daha uzun süre tok tutar. Akşamları tatlı ikramlara bağımlı hale geldiyseniz, ilave şeker içermeyen ürünleri tercih etmek iyi bir alternatiftir.
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