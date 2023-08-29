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Uykusuzluk kazayı getirdi; 2’si çocuk 4 yaralı

29.08.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ın Banaz ilçesinde, uykusuzluk nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığı iddia edilen otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Uykusuzluk kazayı getirdi; 2’si çocuk 4 yaralı

Kaza, bu sabaha karşı Ankara İzmir karayolu Banaz ilçesi Hamamboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara yönüne seyir halinde olan Bülent Ş. (47) yönetimindeki 06 AT 3989 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkiine geldiğinde, iddiayı göre sürücüsünün bir anlık uyuklamasıyla kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbarı neticesinde, Banaz itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek takla atıp ters duran araç içerisinde bulunan yaralılara hızlıca müdahale etti.

Şarampolde ters dönen araçtaki yarılar, kurtarılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan sürücü Bülent Ş. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan eşi Çiğdem Ş. (45) ve 10 yaşındaki kızları Ayşe Ecem Ş. ile 12 yaşındaki oğulları Abdullah Efe Ş. ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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