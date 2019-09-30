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Uyuduğunuz pozisyon kişiliğinizi ele veriyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

Gece uyumadan önce aldığınız pozisyon, uykuya dalmanızı sağlayan en sevdiğiniz pozisyon sizin kişiliğiniz ve karakteriniz hakkında birçok mesaj veriyor. İşte uyuma şeklinize göre karakter analizi...

Uyuduğunuz pozisyon kişiliğinizi ele veriyor!

Uyumadan önce aldığınız pozisyon nasıl biri olduğunuzun ipuçlarını veriyor. Kütük, cenin, mumya, asker, hasret çekme, serbest düşüş adı altında şekil aldığınız pozisyonlar karakterinizin nasıl olduğunu ortaya koyuyor. İşte uyku pozisyonlarına göre karakter özelliklerini...

KÜTÜK POZİSYONU

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Sağa ya da sola döndüğünüz ve kollarınızı düz bir şekilde her iki yanınızda tuttuğunuz bu pozisyonda uyuyorsanız, dışa dönük ve uysal biri olabilirsiniz. Ayrıca bu pozisyonda uyuyan insanların etrafındakilere çok kolay güvendiği de söylenebilir.

MUMYA POZİSYONU

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Bu pozisyon, kollarınızı bağlayarak sırtüstü yattığınız pozisyon.Bu pozisyon ise sevgi dolu bir kalbiniz olduğunu, beslenmenize dikkat ettiğinizi, açık ve dürüst bir insan olduğunuzu gösteriyor. Bu pozisyonu tercih eden pek çok kişi yastığa sarılıp da uyuyabiliyor.

ASKER POZİSYONU

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Sırtüstü uzanıp, kollarınızı iki yana düz bir şekilde uzattığınız bu pozisyonda uyuyorsanız bu sizin içine kapanık ve sessiz birisi olduğunuzu gösterebilir. Ayrıca bu pozisyonda uyuyan insanlar gerek kendileri gerekse yakın çevreleri iiçin yüksek standartlar oluşturmaya çalışırlar. Ancak bu pozisyon nefes alma ve horlama problemlerine neden olabilir.

CENİN POZİSYONU

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Cenin pozisyonu en yaygın uyku pozisyonudur. Tıpkı anne karnındaki bir cenin gibi yana yatılıp bacakların karna çekildiği bu pozisyonda uyuyorsanız utangaç ve biraz içine kapanık biri olabilirsiniz. Ayrıca bu pozisyonda uyuyanlar için duygusal ve hassas oldukları da söylenebilir.

HASRET ÇEKME POZİSYONU

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Bu pozisyon, yana doğru uzatılıp kolların birini ya da bir şeyi tutmaya çalışıyormuş gibi yana doğru uzandığı pozisyondur. Bu şekilde uyuyan insanlar, duygusal olarak çok incinmiş olabilirler. Genellikle açık olan bu kişiler zaman zaman şüpheci ve eleştirel de olabilirler. Hasret çekme pozisyonunda uyuyanlar zor karar veren kişilerdir.

SERBEST DÜŞÜŞ POZİSYONU

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Yüzüstü ellerinizin iki yanda açık olduğu ve başınızın herhangi bir yöne dönük olduğu bu pozisyonda uyuyan kişiler genellikle dışa dönük ve atılgan olurlar. Ayrıca bu kişiler risk almayı sever.

DENİZ YILDIZI POZİSYONU

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Sırtüstü yatılan ve kolların başın üstünde olduğu uyku pozisyonudur. Bu pozisyon pek fazla kişinin uyumak için tercih ettiği bir pozisyon değil. Deniz yıldızı pozisyonunda uyuyan kişiler için iyi bir dinleyici ve iyi bir arkadaş oldukları söylenebilir.

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