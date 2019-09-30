Uyuduğunuz pozisyon kişiliğinizi ele veriyor!

Uyumadan önce aldığınız pozisyon nasıl biri olduğunuzun ipuçlarını veriyor. Kütük, cenin, mumya, asker, hasret çekme, serbest düşüş adı altında şekil aldığınız pozisyonlar karakterinizin nasıl olduğunu ortaya koyuyor. İşte uyku pozisyonlarına göre karakter özelliklerini...

KÜTÜK POZİSYONU

Sağa ya da sola döndüğünüz ve kollarınızı düz bir şekilde her iki yanınızda tuttuğunuz bu pozisyonda uyuyorsanız, dışa dönük ve uysal biri olabilirsiniz. Ayrıca bu pozisyonda uyuyan insanların etrafındakilere çok kolay güvendiği de söylenebilir.

MUMYA POZİSYONU

Bu pozisyon, kollarınızı bağlayarak sırtüstü yattığınız pozisyon.Bu pozisyon ise sevgi dolu bir kalbiniz olduğunu, beslenmenize dikkat ettiğinizi, açık ve dürüst bir insan olduğunuzu gösteriyor. Bu pozisyonu tercih eden pek çok kişi yastığa sarılıp da uyuyabiliyor.

ASKER POZİSYONU

Sırtüstü uzanıp, kollarınızı iki yana düz bir şekilde uzattığınız bu pozisyonda uyuyorsanız bu sizin içine kapanık ve sessiz birisi olduğunuzu gösterebilir. Ayrıca bu pozisyonda uyuyan insanlar gerek kendileri gerekse yakın çevreleri iiçin yüksek standartlar oluşturmaya çalışırlar. Ancak bu pozisyon nefes alma ve horlama problemlerine neden olabilir.