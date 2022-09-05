Uyum haftasının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İSTANBUL (AA) - Eğitimde uyum programının başlamasıyla İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu arttı.

Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamında bugün eğitime başlamasıyla trafikteki araç yükü de çoğaldı.

Eğitimin başlaması dolayısıyla özel araçların yanı sıra servisler de trafiğe katılırken mega kentin birçok noktasında trafik yoğunluğunda artış gözlendi.

Kent genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 50'lerin üzerinde seyrederken belli noktalarda tıkanmalar yaşandı.

Kentin önemli ulaşım güzergahlarından Cevizlibağ, Avcılar D-100 ve Şirinevler'de yoğunluk ortalamanın üzerinde yükseldi, zaman zaman trafik durma noktasına geldi.



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