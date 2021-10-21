"Uyumayan atölyeler"de beyin fırtınası yaparak proje üretiyorlar

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, 7 gün 24 saat kullanabildikleri atölyelerde ulusal ve uluslararası yarışmalar için teknik buluş ve çalışmalar yapıyor.

Rektörlük tarafından öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı atölyelerde, yarışmalara katılacak öğrencilere danışman akademisyenler de destek sağlıyor.

Öğrencilerin kurduğu 7 roket takımı ve 3 uydu takımındaki öğrencilerin yararlandığı atölyelerde, şu ana kadar 8 insansız hava aracı, 3 insansız su altı aracı, bir insansız kara aracı, 3 tarım teknolojileri takımı toprak verimliliği ölçüm analiz robotu, 3 insanlık yararına aracın yanı sıra 5 uçan araba ve 3 helikopter geliştirildi.

Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, AA muhabirine, öğrencilerin uygulamalı eğitimi yoğun olarak yaptıklarını, yarışmalara girmek için de büyük bir azim ve motivasyonla hazırlandıklarını söyledi.

Okuldaki fiziki mekanlarda atölyeler için dönüşüme gittiklerini belirten Karademir, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın çalışabileceği bir yandan da 24 saat kalabilecekleri bir atölyeden ziyade yuva yaptık. Öğrencilerimizin talebini karşılamak için elimizdeki bütün imkanları seferber ettik. Bursa çok hayırsever insanlarla dolu, bir firmamız çocukların tüm yemek masraflarını karşıladı, bir firmamız öğrencilerimizin konaklama ihtiyacını karşıladı. Sanayicilerimizin çok büyük bir desteği oldu. Devletimizin verdiği imkanlarla da teçhizat, alet edevat aldık, dolayısıyla bir binadan ziyade içi dolu bir mekana çevirdik. Minik organize sanayi bölgesinin simüle eden alanların ve platformların üniversite kampüsü içinde oluşması lazım."

Karademir, öğrencilerin kendi başına bir şeyleri söküp takmasının, üretmesinin çok önemli olduğunu anlattı.

Pazarlama, problem çözme gibi kabiliyetlerin bu tür mekanlarda kazanıldığına işaret eden Karademir, "Ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanma güdüsüyle motive edilen atölyeleri sağlamak ve öğrenci kulüplerini desteklemek son derece önemli. Bu atölyeler aslında hayatın provası. Üniversite içinde ikinci bir üniversite olarak bakabilirsiniz." dedi.

- Kanserde erken teşhisle ilgili proje TEKNOFEST'te ikinci oldu

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Muhammet Ataman ise okulun sunduğu imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okulun atölyelerinde hazırlanarak yaptıkları uçan araba tasarımıyla TEKNOFEST'te en iyi sunum ödülü aldıklarını aktaran Ataman, "Uçan araba tasarım yarışmasında tüm mühendislik kabiliyetlerini ortaya koyarak tamamen uçan bir araç ortaya konulması isteniyor. BAYKAR ve ASELSAN mühendisleri bizleri değerlendiriyor. Özgün yönlerimizle aracın uçabilir olduğunu kanıtladık ve bu noktada en iyi sunum ödülünü aldık." bilgisini paylaştı.

Üretim noktasında tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Ataman, birçok üniversiteden arkadaşlarının da kendi atölyelerinde çalışmak istediğini belirtti.

Biyomühendislik Bölümü 3. sınıf öğrencisi İlayda Apay, TEKNOFEST'te "Kanserde Erken Teşhise Yönelik ctDNA Tespitli Biyosensör Üretimi" adlı projesinin ikinci seçildiğini bildirdi.

Biyoteknoloji ve inovasyonla ilgilendiğini söyleyen Apay, "Okulda girişimcilik eğitimleri de alıyorum. Bölüm hocalarımdan da çok memnunum, onlar da her anlamda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Diğer bölümlerin hocalarından da destek alıyoruz. Onkoloji üzerine yüksek lisans yapmak istiyorum. Girdiğim yarışmalar ve aldığım dereceler fikirlerimi değiştiriyor." ifadesini kullandı.

- İnsansız hava araçları tasarladılar

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Gökay Bayrak, okuldaki takımlara danışmanlık yaptığını, bölümün tüm imkanlarını öğrencilere açtıklarını anlattı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği doktora öğrencisi Abdullah Çakıroğlu ise savaşan insansız hava aracı kategorisinde TEKNOFEST'te birinci olan takımın elektrik-elektronik sorumlusu olarak görev aldığını söyledi.

Yarıştıkları kategorinin yazılım ağırlıklı olduğunu aktaran Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşin içinde görüntü işleme sistemi, haberleşme sistemi aynı zamanda sunucuya da anlık olarak veri gönderme işlemi de var. Biz bu konularda 2-3 senedir uğraşıyoruz. Yarışmada tüm sistemimiz hazır bir şekilde çalıştı. Yazılımımız yüzde 100 yerli olarak tasarlandı. Biz takım olarak 7 kişiyiz ama bir üyemiz de okulumuz. Bu bizim için 3 ayda yapacağımız işi bir ayda yapmamızı sağladı."

Savaşan insansız hava aracı yarışmasında birinci olan takımın yazılım sorumlusu Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Işıkay ise yarışmalara uzun zamandır katıldıklarını ve eğitim de verdiklerini, böylece tecrübe sahibi olduklarını belirtti.

Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Ahsen Konca yazılım konusunda çalışmalar yaptığını, TEKNOFEST'te serbest görev insansız hava aracı yarışmasında yarıştıklarını söyledi.

Mühendislikte bir kadının birçok şeyi başarabileceğini gösterdiğini aktaran Konca, "Yazılımından tutun mekatroniğine biz hepsinde varız kadınlar olarak. Benim hedefim ileride havacılık sektöründe yazılımcı olmak ve milletimiz, ülkemiz adına yararlı işlerde bulunmak, Milli Muharip Uçak'ın belki bir gün yazılımcısı olmak." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOFEST'te sabit kanat kategorisinde 3. olan Lagari takımının kaptanı Orkun Tepeli ile elektrik-elektronik sorumlusu Batuhan Altınküpe de okulun sunduğu imkanlar sayesinde başarılı çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

