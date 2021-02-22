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Uyuşturucu etkisinde araç kullandılar, bedelini ağır ödediler

22.02.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu etkisinde araç kullandılar, bedelini ağır ödediler

Sivas’ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan 2 şahsa 13 bin 818 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine el konuldu.Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sivas’ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan 2 şahsa 13 bin 818 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine el konuldu.
Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Son 7 gün içerisinde yapılan operasyonlarda 5.75 gram metamfetamin ve 78.26 gram toz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şahıs hakkında işlem yapılarak, yakalama kararı olduğu tespit edilen 1 şahıs adli mercilerle tutuklandı. Öte yandan 2 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 13 bin 818 TL idari para cezası uygulanarak şahısların ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Uyuşturucu etkisinde araç kullandılar, bedelini ağır ödediler

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