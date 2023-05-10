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Uyuşturucu etkisindeyken çarptığı kadının ölümüne yol açan sürücüye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis

10.05.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobille çarptığı kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, yeniden yargılandığı davada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burcu Çakıoğlu, taraf avukatları, maktul Hacer Mukaddes Yanılmazer'in çocukları katıldı.

Duruşmada söz verilen Çakıoğlu, olay nedeniyle üzgün olduğunu bildirdi.

Yanılmazer'in oğlu İlyas Yanılmazer de olayın basit bir trafik kazası olmadığını vurgulayarak, "Güvenlik kamerası görüntülerinde olayın gerçekleşme anı açıkça görülüyor. Olay birden gerçekleşen basit bir trafik kazası değil. Sanık uyuşturucu madde kullandıktan sonra aracın direksiyonuna geçerek aracı direkt annemin üzerine sürmüş ve ölümüne neden olmuştur. Bunu kabul etmiyorum, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Yanılmazer'in diğer çocukları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savcı duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle öldürme" suçundan üst sınırdan cezalandırılarak tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığın, 5 yıl 6 ay 20 gün hapisle üst sınırdan cezalandırılmasına ve tahliyesine karar verdi.

OLAY

Çakıoğlu (36) idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobille, 20 Ekim'de Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak'ta yolun kenarında yürüyen Yanılmazer'e (74) çarpmıştı. Ağır yaralanan Yanılmazer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hastane ve polis raporlarında ehliyetsiz sürücü Çakıoğlu'nun kaza anında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilmişti.

Çakıoğlu'nun "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, Konya 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada heyet, "iyi hal" indirimi uygulayarak sanığın cezasını 3 yıl 9 ay hapis cezasına düşürmüştü.

Bunun üzerine maktulün ailesi cezayı az bularak istinafa başvurmuş, üst mahkeme kararı bozmuştu.

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