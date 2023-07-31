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Uyuşturucu imalathanesine operasyon: 2 ton 200 kilo uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

31.07.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu imalathanesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 200 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, 8 kilogram 952 gram bonzai, 41 kilogram 500 gram bonzai yapımında kullanılan bitkisel hammadde, 25 bin sentetik ecza, uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti gerçekleştiren şahıslara yönelik takip sonucu İstanbul ve Sakarya’da operasyon düzenlendi. Edirne’de takibe alınan şüphelilerin Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren uyuşturucu madde imalathane deposuna gerçekleştirilen operasyonda, 2 ton 200 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, 8 kilogram 952 gram bonzai, 41 kilogram 500 gram bonzai yapımında kullanılan bitkisel hammadde, 25 bin sentetik ecza, uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik Edirne desteli İstanbul ve Sakarya’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda ise 5 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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