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Uyuşturucu kuryesi kedi yakayı ele verdi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 25.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

Rusya’da bir kedinin uyuşturucu taşıdığının ihbarını alan cezaevi gardiyanları kediyi cezaevine girmeye çalışırken yakaladı.

Uyuşturucu kuryesi kedi yakayı ele verdi!

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevinin güvenlik birimlerine bir kedinin uyuşturucu taşıdığı ihbarı geldi. Bunun üzerine cezaevi gardiyanları çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bir kedinin cezaevi kapısından girdiğini gören gardiyanlar kediyi yakalamak için büyük çaba sarf etti

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Yakalanan kedi polislere teslim edildi. Tataristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gardiyanların kediyi yakaladığı ayrıca kedinin tasmasında uyuşturucu maddelerin olduğu belirtildi.

Kedinin üzerinde taşıdığı uyuşturucu maddeler hakkında inceleme başlatılırken bu uyuşturucu maddelerin kimler tarafından gönderildiği ve cezaevindeki alıcılarının kim olduğu yönünde soruşturma başlatıldı. Birçok mahkumun sorgusu alınırken kedinin de gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
rusya uyuşturucu kedi

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