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Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

10.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı.
Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler Dumlupınar mahallesinde A.S.F., H.B. (42) ve Ş.G., (37) isimli kadını gözaltına aldı. Şahısların yapılan üst aramasında ise 2.42 gram metamfetamin, 2.65 gram tütünle karışık esrar ve 3 adet Lyrica 300 mg ibareli yeşil reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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