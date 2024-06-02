MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! "Zor bir süreç" sözünü duyunca...

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! "Zor bir süreç" sözünü duyunca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 10:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben haftalar sonra konser verdi. Konser sonrası kameralara yakalanan Kalben kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! "Zor bir süreç" sözünü duyunca...

Ünlü şarkıcı Kalben evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Ünlü isim polisteki ifadesinde; uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtmişti.

Yaşananlardan bir süre sonra Kalben konser verdi. Konser sonrasında kameralara yakalanan Kalben iddialara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

uyıyo

Keyfi yerinde olan başarılı şarkıcı "Zor bir süreç geçirdiğinize yüzde yüz eminim" diyen muhabire "Benim için bizim ülkemizin o kadar zor yerleri var ki ben koskoca bir yetişkin olarak kendi hayatımın zorluklarını kendimle ilgili buluyorum" dedi.

Kalben devamında ise ihanet iddialarına "Bu memlekette kim ihanete uğramamış" diyerek yanıt verdi.

Kalben kendisine destekleyenlere teşekkür ederek yoluna devam etti.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rol arkadaşıyla sevgili oldu! Aşk pozu geldiRol arkadaşıyla sevgili oldu! Aşk pozu geldi
Mini eteğiyle rahat edemedi! Sözünü kesti, "Bacaklarım çok güzel" deyip gösterdiMini eteğiyle rahat edemedi! Sözünü kesti, "Bacaklarım çok güzel" deyip gösterdi
11 yıl sonra birlikte poz! Sosyal medyayı salladılar11 yıl sonra birlikte poz! Sosyal medyayı salladılar
Anahtar Kelimeler:
Kalben
En Çok Okunan Haberler
Suriye'deki sözde seçimlere bir tepki daha! "Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatmanın son adımı"

Suriye'deki sözde seçimlere bir tepki daha! "Türkiye'yi askeri ve siyasi açıdan kuşatmanın son adımı"

AK Partili kurmaylar açıkladı: O meslek gruplarına "peşin vergi" geliyor

AK Partili kurmaylar açıkladı: O meslek gruplarına "peşin vergi" geliyor

Emekli zammında yeni hesap! SGK Uzmanı İsa Karakaş "Bir kereye mahsus" dedi formülü verdi

Emekli zammında yeni hesap! SGK Uzmanı İsa Karakaş "Bir kereye mahsus" dedi formülü verdi

Mourinho meğer onu aramış! İlk isteği herkesi şaşırttı

Mourinho meğer onu aramış! İlk isteği herkesi şaşırttı

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret çıkışı! 'Yıl sonuna doğru...'

Özgür Demirtaş'tan asgari ücret çıkışı! 'Yıl sonuna doğru...'

O illerde seçmen sandık başına gidiyor! Kritik gün

O illerde seçmen sandık başına gidiyor! Kritik gün

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.