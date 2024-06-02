Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı! "Zor bir süreç" sözünü duyunca...

Ünlü şarkıcı Kalben evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Ünlü isim polisteki ifadesinde; uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği belirtmişti.

Yaşananlardan bir süre sonra Kalben konser verdi. Konser sonrasında kameralara yakalanan Kalben iddialara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Keyfi yerinde olan başarılı şarkıcı "Zor bir süreç geçirdiğinize yüzde yüz eminim" diyen muhabire "Benim için bizim ülkemizin o kadar zor yerleri var ki ben koskoca bir yetişkin olarak kendi hayatımın zorluklarını kendimle ilgili buluyorum" dedi.

Kalben devamında ise ihanet iddialarına "Bu memlekette kim ihanete uğramamış" diyerek yanıt verdi.

Kalben kendisine destekleyenlere teşekkür ederek yoluna devam etti.







