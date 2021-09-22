Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Manavgat'tan Alanya ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Dinek Mahallesi'nde Y.A. ve B.K'nin bulunduğu araç durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda Y.A. (44) ve B.K. (45) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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