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Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 1 kişi tutuklandı

BAYBURT HABERLERİ  | 26.12.2020 10:09 | Son Güncelleme

Bayburt’ta uyuşturucu madde satarken yakalanan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 1 kişi tutuklandı

Bayburt’ta uyuşturucu madde satarken yakalanan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, saat 05.17 sıralarında Veysel Mahallesi Dikmerdiven Sokak üzerinde S.K. isimli şahsın Y.Y. isimli şahsa bir miktar metamfetamin maddesi sattığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., “Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Y.Y. isimli şahıs hakkında da kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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