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Uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı "Narkotır" Ankara'da

09.06.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulan "Narkotır"da, 12 Haziran'a kadar farkındalık çalışması yürütülecek

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün narkotik eğitim tırı (Narkotır), 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kuruldu.

"Hedef olma hedefsiz kalma" projesi kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğünce 2020 yılında tasarlanan, 54 farklı konuda hazırlanan özel animasyonlarla 9'uncu sınıf öğrencileri ve diğer katılımcılara uyuşturucu madde kullanımı ve zararları konusunda farkındalık kazandırmayı hedefleyen "Narkotır"da, uygulamaların yer aldığı 5 dokunmatik ekran bulunuyor.

Ekranlardaki uygulamalar ve animasyonlar aracılığıyla vatandaşlar, uyuşturucu bağımlılığının zararları konusunda görerek ve okuyarak bilgiler ediniyor.

Polis ekipleri de vatandaşlara, madde bağımlılığının zararları hakkında bilgi vererek, uyarılar yapıyor.

"Narkotır"da, 12 Haziran'a kadar 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda farkındalık çalışması yürütecek.

- "Narkotır "lar 5 yılda 349 bin 16 vatandaşa ulaştı

Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ve alanında dünyada ilk olma özelliği taşıyan Narkotır, ilk olarak 2015'te İstanbul'da faaliyete başladı, 2017'de diğer illerde de görevlendirildi.

İlk tır 3 yılda 37 ilde faaliyette bulundu, ikinci Narkotır ise 2020'de Konya'da hayata geçirildi.

Şu ana kadar "Narkotır"ları ziyaret eden 349 bin 16 vatandaşa uyuşturucunun zararları anlatıldı.

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