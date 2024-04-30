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Uyuşturucuya geçit yok: 6 gözaltı

İHA İHA
30.04.2024 11:19
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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirilerek 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Şarköy Camikebir Mahallesi’nde B.U. isimli şahsın yapılan üst aramasında 4,5 gram esrar ele geçirildi.

Hayrabolu ilçesi Lahana Mahallesi’nde H.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında 22 adet sentetik hap ele geçirildi.

Ergene Yeşiltepe Mahallesi’nde K.S. ve T.Ç. isimli şahısların bulunduğu evde yapılan aramada; 10 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 1 gram bonzai, 1 adet ecstacy hap, 305 mililitre bonzai yapımında kullanılan sıvı ham madde ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Çorlu Türkgücü Mahallesi’nde de içerisinde A.Y.S. ve yolcu T.A.’nın bulunduğu araçta yapılan aramada aparat içinde 1 gram esrar ele geçirildi.

Toplamda 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

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