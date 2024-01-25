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Uyuya kalan beton mikseri şoförü, gişelerde tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

İHA İHA
25.01.2024 14:42 | Son Güncelleme:
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Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar Gişeleri mevkii’nde, gişelere girmek için sıra bekleyen tıra iddiaya göre uyuyakalan beton mikseri sürücüsü arkadan çarptı.

Uyuya kalan beton mikseri şoförü, gişelerde tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle mikser, tır dorsesinin altına girerken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri, Başakşehir istikametinde meydana geldi. 73 FE 685 plakalı beton mikseri sürücüsü gişelere gireceği sırada iddiaya göre sürücünün uyuyakalmasıyla önünde bekleyen Adnan Koçlar kontrolündeki 05 AAV 833 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beton mikserinde sıkışan şoför Zafer Şimşek, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaralanan her 2 aracında şoförünü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından araçlar çekiciyle çekildi.

MİKSER TIR DORSESİNİN ALTINA GİRDİ

Gerçekleşen kaza sonucunda Zafer Şimşek yönetimindeki beton mikseri gişelerden geçmek için sıra bekleyen Adnan Koçlar yönetimindeki tırın dorsesinin altına girdi. Yaklaşık 2 metre dorsenin altına giren mikserin sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye yardımıyla çıkartıldı.

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