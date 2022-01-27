Uzaklaştırma kararını ihlal ve eşini darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de uzaklaştırma kararını ihlal ve eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
KADES uygulamasını kullanarak ihbarda bulunan S.K, ekiplere, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi B.K'nın evine gelerek kendisini darbettiği ihbarında bulundu.
Kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü kayınpederinin, babasını da darbettiğini iddia eden S.K. şikayetçi oldu.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu'nu ihlalden gözaltına alınan B.K. çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.
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